Главные события Дня Победы 2023 в Волгограде развернутся на набережной и на Мамаевом кургане. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа мероприятий на праздник в День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года включает множество событий. Большинство будут привычными - военный парад, авишоу и авиагонки, реконструкция, салют и десять фейерверков, концерт с приезжей звездой – кто будет хедлайнером пока не объявили. Впервые в этом году Бессмертный полк пройдет по Волге. Как отметят в Волгограде День Победы 2023, куда сходить на майские праздники - 6, 7, 8 и 9 мая 2023 года и что посмотреть, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.

Учтите, перекроют дороги на улицах в центре Волгограда на День Победы с вечера 6 мая до конца праздника 9 мая 2023 года, общественный транспорт будет ходить часто и до полуночи, часть автобусов изменит маршрут, часть остановок отменят. В места проведения массовых мероприятий будут пропускать через рамки металлоискателя и личный досмотр – выходите заранее. В магазинах рядом запретят продавать алкоголь в розницу. Кафе, баров и прочих заведений общепита запрет не коснется.

Куда сходить 6 и 7 мая 2023 в Волгограде: гриль фест, салют, световое шоу на Мамаевом кургане и набережной

7 мая с 9.00 начнут соревноваться в прыжках парашютисты на аэродроме в Средней Ахтубе под Волгоградом. Но все будет зависеть от ветра и погоды, которая обещает быть ненастной.

6 и 7 мая 2023 с 12.00 до 23.00 – Гриль фестиваль, концерты, мастер-классы, развлекательная программа в ЦПКиО. 7 мая программу мероприятий откроет концерт уже в 9.00, в 11.00 устроят автограф-сессию игроки «Ротора».

Три дня 7-9 мая 2023 года на нижней террасе Центральной набережной Волгограда с 11 утра будут выступать местные коллективы.

7 мая 2023 года в 20.00 устроят концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. Выступит клавишник Ярослав Альбов. Вход свободный.

7 мая 2023 года в 21.00, в 22.00 и в 23.00 на Мамаевом кургане в Волгограде ко Дню победы покажут световое и лазерное шоу. Для проекции задействуют не только Родину-мать, полотном станут Стены-руины и Стена-знамя на Площади Героев у Озера Слез. 7 мая 2023 года в 22.00 начнется салют на Мамаевом кургане в Волгограде.

7 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 покажут световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Героическое судно расскажет свою историю «от первого лица» под спецэффекты

Воинский эшелон будет стоять два дня на вокзале. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Куда сходить 8 мая 2023 в Волгограде: главное

8 мая 2023 с 10.00 до вечера ретро-поезд Воинский эшелон с выставкой техники будет стоять на вокзале Волгоград-1

8 мая 2023 в 10.00 также пройдут соревнования парашютистов на аэродроме в Средней Ахтубе, если не помешает погода.

8 и 9 мая 2023 с 11.00 до 17.00 у фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда расположится аллея оживших скульптур с Мамаева кургана. 8 мая с 12.00 до 21.00 пройдут концерты.

8 мая 2023 с 12.00 до 16.00 пройдет репетиция авиашоу над Волгой в районе Центральной набережной. Из-за погоды время может сместиться в интервале с 11 до 18 часов. В 17.00 в амфитеатре пройдут съемки телепрограммы «Играй, гармонь победная!» с Заволокиными, вход по пригласительным, в 19.30 здесь же начнется концерт песен Пахмутовой

8 мая 2023 в 12.00 начнется праздничная программа в ЦПКиО Волгограда. Завершит день в 20.00 концерт ансамбля Рязанского училища ВДВ «Крылатая пехота».

8 мая 2023 года в 20.00 - концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. Играет группа «Мегаполис»

8 мая 2023 года в 21.00, в 22.00 и в 23.00 на Мамаевом кургане второй день будет потрясать гостей световое и лазерное шоу.

8 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 – на набережной также повторят световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31.

Основная программа развернется на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Куда сходить 9 мая 2023 в Волгограде: самое интересное

9 мая 2023 года в 10.00 - парад Победы в Волгограде пройдет на площади Павших Борцов. Торжественным маршем по центру города-героя пройдут более тысячи человек. Техники будет мало, возглавит колонну легендарный танк Т-34. Если позволит погода, будет и воздушная часть парада – около 10.35 над главной городской площадью пролетят реактивные Л-29. Посмотреть парад воочию смогут немногие, но его покажут по ТВ. Увидеть его также можно будет на генеральной репетиции парада в Волгограде утром 7 мая 2023 года.

9 мая 2023 с 10.00 на вокзале Волгоград-1 будут встречать ретро-поезд «Воинский эшелон». На платформах можно увидеть «Катюши», танки и орудия времен Великой Отечественной. Агитбригада устроит концерт. Посмотреть можно бесплатно.

9 мая 2023 в 12.00 «Река «Бессмертного полка» заменит привычное шествие в Волгограде. Портреты ветеранов впервые в этом году проплывут по Волге на кораблях Посмотреть на них можно на нижней террасе Центральной набережной. В это время по улицам города устроит автопробег автомобильный Бессмертный полк.

Бессмертный полк в этот раз пройдет не проспекту, а по Волге. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы 9 мая 2023 года в Волгограде с 13.00 до 15.00 над Волгой в районе Центральной набережной устроят соревнования по высшему пилотажу на реактивных Л-29. В 15.30 там же летчики пилотажных групп «Звезда» и «Реакторы» покажут авиашоу.

9 мая 2023 в Волгограде в День Победы также покажут патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы». Главным полотном станет Родина-мать, будут переливаться светом и монументы «Знамя», «Стены-руины», «Стоять насмерть», а также аллея пирамидальных тополей. При этом большинство объектов будут подсвечивать все вечерние часы с 7 по 9 мая без перерывов. Лишь сама видеоинсталляция со звуком продолжительностью 15 минут будет идти на Площади Героев по сеансам. Так же ее впервые покажут на бронекатере БК-31» на Центральной набережной. При помощи спецэффектов, звука и света героическое судно от первого лица расскажет о своем боевом пути и защитниках Сталинграда, о том, как его подняли со дна Волги и отреставрировали.

Где смотреть световое и лазерное шоу 9 мая 2023 в Волгограде. Мамаев курган: в 21.00, 21.45 и в 23.00. Второй сеанс могут сместить минут на 15, поэтому приходите заранее. Заодно и место займете. Учтите, что часть территории будет недоступна, чтобы люди не загораживали проекторы и лазерные установки. Центральная набережная, БК-31: в 20.30, 21.00 и в 21.45.

9 мая 2023 года в 20.00 - концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. На сцене скрипачка Ульяна Лаврова.

9 мая 2023 в 12.00 в ЦПКиО Волгограда начнется фестиваль шашлыка, автозвука, танцевальная программа, концерты. Здесь не только накормят, но и предложат развлекательную программу с концертами, конкурсами, играми и конкурсами для детей и взрослых. В 15.20 начнется выставка ретро-авто, концерты будут идти до самого вечера. В День Победы 9 мая 2023 в 22.00 с ЦПКиО также начнется салют.

В День Победы 9 мая 2023 в 10.00 начнется праздник на нижней и верхней террасах Центральной набережной Волгограда, в плане мероприятий - концерты, ожившие скульптуры, интерактивные площадки. С 12.00 реконструкторы покажут блиндаж, медсанбат, полевую почту, солдатский привал, можно будет сделать фото с ретро-техникой. В полевой кухне угостят солдатской кашей и горячим чаем. С 16.00 до 18.00 у амфитеатра пройдет спортивный фестиваль. Финалом станет гала-концерт на нижней террасе набережной, который начнется в 18.30. Около 21 часа на сцену выйдет приглашенная звезда, но ее имя пока держат в секрете.

Салют и фейерверки 9 мая 2023 года в День Победы в Волгограде

Артиллерийский салют и фейерверки в День Победы 9 мая 2023 в Волгограде прогремят на Мамаевом кургане, на Центральной набережной и во всех районах. Начнется салют всюду одновременно – в 22.00. Где смотреть: Центральная набережная, Мамаев курган, ЦПКиО, в Красноармейском– б-р Энгельса, в Кировском - сквер Доблести и Славы, в Советском– ул. Калининградская, в Дзержинском - парк Героев-летчиков, в Краснооктябрьском– пл. Металлургов (Царицынская опера), - в Тракторозаводском - пл. Дзержинского.

Фейерверки увидеть можно будет в 10 местах, а где-то сразу три. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как отметят 9 мая 2023 года День Победы в районах Волгограда: программа мероприятий

Красноармейский район

8 мая 2023 с 16.00 до 20.00 – концерт, солдатский привал, Севастопольская набережная

9 мая 2023 с 10.00 до 12.00 - «Трамвай Победы» на маршруте №13

9 мая 2023 с 14.00 до 16.00 – концерт агитбригады на площадках у парка «Пионерский», у ТЦ «Юбилейный», на Севастопольской набережной и бульваре Энгельса

9 мая 2023 в 22.00 – салют на бульваре Энгельса

Кировский район

7 мая 2023 в 19.00 - парк «50 лет Октября», танцы, кинопоказ

9 мая 2023 в 22.00 – салют в сквере Доблести и Славы

Советский район

8 мая 2023 с 17.00 до 21.00 – концерт, полевая кухня и лазерное шоу на площади у ДК на Даугавской

9 мая 2023 в 22.00 – салют на улице Калининградской в парке у ЖК «Парк Арена»

Центральный район

6 и 7 мая 2023 с 12.00 до 23.00 – Гриль фест, концерты, развлекательная программа в ЦПКиО

6 мая 2023 с 12.30 до 18.00 – концерт, полевая кухня в Комсомольском саду

7 мая 2023 в 16.00 – концерт в Комсомольском саду

8 мая 2023 в 11.00 – концерт в Комсомольском саду

9 мая 2023 в 19.30 – кинопоказ фильма «Офицеры» в Комсомольском саду. Вход свободный, одевайтесь теплее

Дзержинский район

8 мая 2023 с 18.00 до 21.00 – концерт в парке Семейном

9 мая 2023 в 22.00 – салют в парке Героев-летчиков

12 мая 2023 в 10.00 – парад кадет в парке Героев-летчиков

Краснооктябрьский район

9 мая 2023 с 16.00 до 20.00 – концерт в парке Гагарина

9 мая 2023 в 22.00 – салют у Царицынской оперы

Тракторозаводский район

9 мая 2023 в 22.00 – салют на площади Дзержинского

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