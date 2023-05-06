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Общество5 мая 2023 22:00

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт звезды, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу

Как отметят в Волгограде 9 мая 2023 года. Программа праздничных мероприятий на День Победы 7-9 мая
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Главные события Дня Победы 2023 в Волгограде развернутся на набережной и на Мамаевом кургане.

Главные события Дня Победы 2023 в Волгограде развернутся на набережной и на Мамаевом кургане.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Программа мероприятий на праздник в День Победы в Волгограде 9 мая 2023 года включает множество событий. Большинство будут привычными - военный парад, авишоу и авиагонки, реконструкция, салют и десять фейерверков, концерт с приезжей звездой – кто будет хедлайнером пока не объявили. Впервые в этом году Бессмертный полк пройдет по Волге. Как отметят в Волгограде День Победы 2023, куда сходить на майские праздники - 6, 7, 8 и 9 мая 2023 года и что посмотреть, подскажет путеводитель сайта volgograd.kp.ru.

Учтите, перекроют дороги на улицах в центре Волгограда на День Победы с вечера 6 мая до конца праздника 9 мая 2023 года, общественный транспорт будет ходить часто и до полуночи, часть автобусов изменит маршрут, часть остановок отменят. В места проведения массовых мероприятий будут пропускать через рамки металлоискателя и личный досмотр – выходите заранее. В магазинах рядом запретят продавать алкоголь в розницу. Кафе, баров и прочих заведений общепита запрет не коснется.

Куда сходить 6 и 7 мая 2023 в Волгограде: гриль фест, салют, световое шоу на Мамаевом кургане и набережной

7 мая с 9.00 начнут соревноваться в прыжках парашютисты на аэродроме в Средней Ахтубе под Волгоградом. Но все будет зависеть от ветра и погоды, которая обещает быть ненастной.

6 и 7 мая 2023 с 12.00 до 23.00 – Гриль фестиваль, концерты, мастер-классы, развлекательная программа в ЦПКиО. 7 мая программу мероприятий откроет концерт уже в 9.00, в 11.00 устроят автограф-сессию игроки «Ротора».

Три дня 7-9 мая 2023 года на нижней террасе Центральной набережной Волгограда с 11 утра будут выступать местные коллективы.

7 мая 2023 года в 20.00 устроят концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. Выступит клавишник Ярослав Альбов. Вход свободный.

7 мая 2023 года в 21.00, в 22.00 и в 23.00 на Мамаевом кургане в Волгограде ко Дню победы покажут световое и лазерное шоу. Для проекции задействуют не только Родину-мать, полотном станут Стены-руины и Стена-знамя на Площади Героев у Озера Слез. 7 мая 2023 года в 22.00 начнется салют на Мамаевом кургане в Волгограде.

7 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 покажут световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда. Героическое судно расскажет свою историю «от первого лица» под спецэффекты

Воинский эшелон будет стоять два дня на вокзале.

Воинский эшелон будет стоять два дня на вокзале.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Куда сходить 8 мая 2023 в Волгограде: главное

8 мая 2023 с 10.00 до вечера ретро-поезд Воинский эшелон с выставкой техники будет стоять на вокзале Волгоград-1

8 мая 2023 в 10.00 также пройдут соревнования парашютистов на аэродроме в Средней Ахтубе, если не помешает погода.

8 и 9 мая 2023 с 11.00 до 17.00 у фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда расположится аллея оживших скульптур с Мамаева кургана. 8 мая с 12.00 до 21.00 пройдут концерты.

8 мая 2023 с 12.00 до 16.00 пройдет репетиция авиашоу над Волгой в районе Центральной набережной. Из-за погоды время может сместиться в интервале с 11 до 18 часов. В 17.00 в амфитеатре пройдут съемки телепрограммы «Играй, гармонь победная!» с Заволокиными, вход по пригласительным, в 19.30 здесь же начнется концерт песен Пахмутовой

8 мая 2023 в 12.00 начнется праздничная программа в ЦПКиО Волгограда. Завершит день в 20.00 концерт ансамбля Рязанского училища ВДВ «Крылатая пехота».

8 мая 2023 года в 20.00 - концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. Играет группа «Мегаполис»

8 мая 2023 года в 21.00, в 22.00 и в 23.00 на Мамаевом кургане второй день будет потрясать гостей световое и лазерное шоу.

8 мая 2023 в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30 – на набережной также повторят световое и лазерное шоу на бронекатере БК-31.

Основная программа развернется на набережной.

Основная программа развернется на набережной.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Куда сходить 9 мая 2023 в Волгограде: самое интересное

9 мая 2023 года в 10.00 - парад Победы в Волгограде пройдет на площади Павших Борцов. Торжественным маршем по центру города-героя пройдут более тысячи человек. Техники будет мало, возглавит колонну легендарный танк Т-34. Если позволит погода, будет и воздушная часть парада – около 10.35 над главной городской площадью пролетят реактивные Л-29. Посмотреть парад воочию смогут немногие, но его покажут по ТВ. Увидеть его также можно будет на генеральной репетиции парада в Волгограде утром 7 мая 2023 года.

9 мая 2023 с 10.00 на вокзале Волгоград-1 будут встречать ретро-поезд «Воинский эшелон». На платформах можно увидеть «Катюши», танки и орудия времен Великой Отечественной. Агитбригада устроит концерт. Посмотреть можно бесплатно.

9 мая 2023 в 12.00 «Река «Бессмертного полка» заменит привычное шествие в Волгограде. Портреты ветеранов впервые в этом году проплывут по Волге на кораблях Посмотреть на них можно на нижней террасе Центральной набережной. В это время по улицам города устроит автопробег автомобильный Бессмертный полк.

Бессмертный полк в этот раз пройдет не проспекту, а по Волге.

Бессмертный полк в этот раз пройдет не проспекту, а по Волге.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В День Победы 9 мая 2023 года в Волгограде с 13.00 до 15.00 над Волгой в районе Центральной набережной устроят соревнования по высшему пилотажу на реактивных Л-29. В 15.30 там же летчики пилотажных групп «Звезда» и «Реакторы» покажут авиашоу.

9 мая 2023 в Волгограде в День Победы также покажут патриотическое световое и лазерное шоу «Свет Великой Победы». Главным полотном станет Родина-мать, будут переливаться светом и монументы «Знамя», «Стены-руины», «Стоять насмерть», а также аллея пирамидальных тополей. При этом большинство объектов будут подсвечивать все вечерние часы с 7 по 9 мая без перерывов. Лишь сама видеоинсталляция со звуком продолжительностью 15 минут будет идти на Площади Героев по сеансам. Так же ее впервые покажут на бронекатере БК-31» на Центральной набережной. При помощи спецэффектов, звука и света героическое судно от первого лица расскажет о своем боевом пути и защитниках Сталинграда, о том, как его подняли со дна Волги и отреставрировали.

Где смотреть световое и лазерное шоу 9 мая 2023 в Волгограде. Мамаев курган: в 21.00, 21.45 и в 23.00. Второй сеанс могут сместить минут на 15, поэтому приходите заранее. Заодно и место займете. Учтите, что часть территории будет недоступна, чтобы люди не загораживали проекторы и лазерные установки. Центральная набережная, БК-31: в 20.30, 21.00 и в 21.45.

9 мая 2023 года в 20.00 - концерт на «Базарной площади» Центрального рынка Волгограда. На сцене скрипачка Ульяна Лаврова.

9 мая 2023 в 12.00 в ЦПКиО Волгограда начнется фестиваль шашлыка, автозвука, танцевальная программа, концерты. Здесь не только накормят, но и предложат развлекательную программу с концертами, конкурсами, играми и конкурсами для детей и взрослых. В 15.20 начнется выставка ретро-авто, концерты будут идти до самого вечера. В День Победы 9 мая 2023 в 22.00 с ЦПКиО также начнется салют.

В День Победы 9 мая 2023 в 10.00 начнется праздник на нижней и верхней террасах Центральной набережной Волгограда, в плане мероприятий - концерты, ожившие скульптуры, интерактивные площадки. С 12.00 реконструкторы покажут блиндаж, медсанбат, полевую почту, солдатский привал, можно будет сделать фото с ретро-техникой. В полевой кухне угостят солдатской кашей и горячим чаем. С 16.00 до 18.00 у амфитеатра пройдет спортивный фестиваль. Финалом станет гала-концерт на нижней террасе набережной, который начнется в 18.30. Около 21 часа на сцену выйдет приглашенная звезда, но ее имя пока держат в секрете.

Салют и фейерверки 9 мая 2023 года в День Победы в Волгограде

Артиллерийский салют и фейерверки в День Победы 9 мая 2023 в Волгограде прогремят на Мамаевом кургане, на Центральной набережной и во всех районах. Начнется салют всюду одновременно – в 22.00. Где смотреть: Центральная набережная, Мамаев курган, ЦПКиО, в Красноармейском– б-р Энгельса, в Кировском - сквер Доблести и Славы, в Советском– ул. Калининградская, в Дзержинском - парк Героев-летчиков, в Краснооктябрьском– пл. Металлургов (Царицынская опера), - в Тракторозаводском - пл. Дзержинского.

Фейерверки увидеть можно будет в 10 местах, а где-то сразу три.

Фейерверки увидеть можно будет в 10 местах, а где-то сразу три.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как отметят 9 мая 2023 года День Победы в районах Волгограда: программа мероприятий

Красноармейский район

8 мая 2023 с 16.00 до 20.00 – концерт, солдатский привал, Севастопольская набережная

9 мая 2023 с 10.00 до 12.00 - «Трамвай Победы» на маршруте №13

9 мая 2023 с 14.00 до 16.00 – концерт агитбригады на площадках у парка «Пионерский», у ТЦ «Юбилейный», на Севастопольской набережной и бульваре Энгельса

9 мая 2023 в 22.00 – салют на бульваре Энгельса

Кировский район

7 мая 2023 в 19.00 - парк «50 лет Октября», танцы, кинопоказ

9 мая 2023 в 22.00 – салют в сквере Доблести и Славы

Советский район

8 мая 2023 с 17.00 до 21.00 – концерт, полевая кухня и лазерное шоу на площади у ДК на Даугавской

9 мая 2023 в 22.00 – салют на улице Калининградской в парке у ЖК «Парк Арена»

Центральный район

6 и 7 мая 2023 с 12.00 до 23.00 – Гриль фест, концерты, развлекательная программа в ЦПКиО

6 мая 2023 с 12.30 до 18.00 – концерт, полевая кухня в Комсомольском саду

7 мая 2023 в 16.00 – концерт в Комсомольском саду

8 мая 2023 в 11.00 – концерт в Комсомольском саду

9 мая 2023 в 19.30 – кинопоказ фильма «Офицеры» в Комсомольском саду. Вход свободный, одевайтесь теплее

Дзержинский район

8 мая 2023 с 18.00 до 21.00 – концерт в парке Семейном

9 мая 2023 в 22.00 – салют в парке Героев-летчиков

12 мая 2023 в 10.00 – парад кадет в парке Героев-летчиков

Краснооктябрьский район

9 мая 2023 с 16.00 до 20.00 – концерт в парке Гагарина

9 мая 2023 в 22.00 – салют у Царицынской оперы

Тракторозаводский район

9 мая 2023 в 22.00 – салют на площади Дзержинского

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