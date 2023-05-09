Кто следил за Парадом Победы в Волгограде с VIP-трибуны

Во время парада было множество важных гостей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде одним из главных событий празднования Дня Победы стал военный парад. Главными зрителями стали пятеро ветеранов. Кроме того, на специально обустроенной трибуне VIP-гостями стали депутаты, чиновники, спортсмены, Герои России, прославленные спортсмены. Сайт volgograd.kp.ru публикует фотографии важных зрителей Парада Победы 9 мая 2023 года.

Герои России (слева направо): Дмитрий Воробьев, Евгений Капустин, Валерий Ростовщиков Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Член общественной палаты региона Светлана Казаченок что-то обсуждает с ректором ВолГУ Аллой Калининой. Правее в кадре - ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин. Позади можно разглядеть спикера Волгоградской гордумы Владлена Колесникова. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На переднем плане митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор и муфтий Волгоградской области Ильяс хазрат Биктимиров Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Заместитель губернатора Олег Николаев беседует с зампредседателя областной думы Сергеем Булгаковым Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На трибунах можно было увидеть всех представителей Волгоградской области в Москве – это сенаторы и депутаты Государственной думы. Полным составом за парадом следили заместители губернатора. Также среди приглашенных гостей были почетные граждане Волгограда, олимпийские чемпионы, ветераны Вооруженных Сил России.

Олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Сейчас она является заместителем начальника главного штаба по спортивному развитию ВВПОД «Юнармия» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Рядом с губернатором - ветераны. Также на этом кадре можно увидеть депутатов городского, областного и федерального уровней, супругу главы области Валентину Бочарову. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почетный гражданин Волгограда Борис Усик (стоит) общается с заслуженным художником России Владиславом Ковалем и также почетными гражданами города-героя Хельви Латту и Юрием Староватых Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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