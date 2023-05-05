Транспорт Волгограда будет работать в особом режиме в День Победы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В дни подготовки и празднования 78-й годовщины Победы в Волгограде центральные улицы перекроют, а автобусы, трамваи и троллейбусы будут ходить до поздней ночи в особом режиме. Расписание общественного транспорта в Волгограде на День Победы 9 мая 2023 года сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Автобусы вечером пойдут с минимальным интервалом, электротранспорт продолжит работать дольше обычного, автобусы и маршрутки в центре изменят маршруты.

Расписание трамваев, СТ, троллейбусов 9 мая 2023 года в Волгограде

Скоростной трамвай 9 мая 2023 года в Волгограде будет ходить до полуночи, весь День Победы интервал движения будут около 4 минут. В расписании СТ последний рейс от станции «Комсомольская» пойдут в 23.30 в сторону «Ельшанки» и в 24.00 - в направлении «ВгТЗ». Учтите, что оплатить проезд на станциях «Комсомольская», «Пионерская» и «Площадь Ленина» придется при входе в подземку, а не в вагоне.

Трамваи № 1, 2, 4 и 10 в последний рейс 9 мая 2023 года в Волгограде от конечной «Детский центр» отправятся в 23.40 и 23.50.

Троллейбусы №15А, №9 и №8А 9 мая 2023 года в Волгограде будут ходить до 23.45. Плюс к этому после салюта в День Победы 25 «рогатых» будут в резерве и выйдут на наиболее популярные линии. Они будут ожидать пассажиров у Мамаева кургана на проспекте Ленина и отправляться по мере заполнения салона. Если поток людей не схлынет, они продолжат ходить и после полуночи.

Где не будут делать остановки 9 мая 2023 года в Волгограде

Учтите, 9 мая 2023 года в Волгограде с 21.30 автобусы и троллейбусы не будут делать остановки на «Комсомольской», «Современнике» и «Медуниверситете», не будет посадки и на остановке «Детский центр». Там, где прогнозируется наибольшее количество пассажиров, пускать в транспорт будут через фан-барьеры. Помогать с организацией будут волонтеры.

Какие автобусы изменят маршрут 9 мая 2023 года в Волгограде

Автобусы № 2, 6, 21, 88 и 89э в День Победы 9 мая 2023 года в Волгограде будут ходить с 9.00 до 11.30 к железнодорожному вокзалу через улицы Порт-Саида и Коммунистическую. Автобусы №35 по пути в центр вместо «Речпорта» пойдут на «Детский центр». Маршрутка №98 тоже не будет заезжать на набережную.

После салюта 9 мая 2023 года в Волгограде будут ходить автобусы №2, 6, 21, 35, 55, 65 и 88. В Красноармейский можно уехать электричкой «Волгоград-1» - «Шпалопропитка», который отправится из центра в 22.50.

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