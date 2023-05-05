Центр в районе набережной и главной площади перекроют на три дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Список и схему перекрытия дорог на День Победы в Волгограде в майские праздники 2023 года опубликовала администрация Волгограда. В центре ограничения движения для транспорта будут действовать с 7 по 9 мая 2023 года во время репетиций и парада, пробега и праздника на Центральной набережной. Большинство улиц станут пешеходными ради безопасности, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии. Публикуем перекрытие и список пешеходных зон в Волгограде на 6, 7, 8 и 9 мая 2023 года.

Где в Волгограде на День Победы 7, 8 и 9 мая 2023 года перекроют дороги: схема, список

Площадь Павших Борцов, вся улица Мира и прилегающие участки улиц Ленина, Гоголя, Володарского и Аллеи Героев будут перекрыты с 22 часов 6 мая до 14 часов 7 мая, с 22 часов 8 мая до 12 часов 9 мая 2023 года. Остановку и стоянку транспорта запретят в это время и на четной стороне улицы Краснознаменской.

7 мая 2023 года с 18.00 до 23.00 будет перекрыта Нулевая продольная от 7-й Гвардейской до спуска с Краснознаменской, с 23.00 7 мая до 14.00 8 мая – от 7-й Гвардейской до улицы Маршала Крылова, с 14.00 8 мая до 23.00 9 мая – от Улицы Калинина до Маршала Крылова.

С 23 часов 7 мая до 14. Часов 8 мая 2023 в Волгограде перекроют дороги на улицах: 7-й Гвардейской (от набережной до улицы Советской), Землянского (от набережной до пр. Ленина).

С 23 часов 7 мая до 23 часов 9 мая 2023 перекроют дорогу на улице Краснознаменской (от Советской до набережной).

С 18 часов 7 мая до 23 часов 9 мая 2023 перекроют дорогу на улице Комсомольской (от Советской до набережной).

С 22 часов 8 мая до 23 часов 9 мая 2023 перекроют улицу Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской.

9 мая 2023 года с 7.00 до 24.00 в схеме перекрытия дорог на День Победы в Волгограде улицы: Чуйкова и Советская (от Краснознаменской до Порт-Саида), Краснознаменская и Комсомольская, Ленина и Володарского (от пр. Ленина до набережной), Калинина (от набережной до Пугачевской).

7 мая 2023 с 15.00 до 24.00 и с 15.00 8 мая по 24.00 9 мая на Мамаевом кургане перекроют дорогу до телецентра.

Схема перекрытия дорог. Мэрия

Объезжать закрытые на День Победы в Волгограде участки дорог автомобилистам советуют по улицам Краснознаменской, Коммунистической, Калинина, проспекту Ленина и Астраханскому мосту. Так что пробкам быть.

Плюс к этому на случай ЧС с 7 до 23 часов 9 мая 2023 года в Волгограде могут запретить остановку и стоянку машин на улице Краснознаменской от проспекта Ленина до Коммунистической. На подъездах к Мамаеву кургану на время светового шоу «Свет Великой Победы» в случае большого скопления людей и выхода пешеходов на дорогу могут перекрыть дорогу и запретить остановку на проспекте Ленина с 20 до 24 часов 7, 8 и 9 мая 2023 года на участке от улицы Маршала Крылова до Комсомольской. Общественного транспорта это не коснется. Объезд в этом случае будет по Краснознаменской, Коммунистической, 7-й Гвардейской, Крылова, Кубинской, 2-й Продольной, Пугачевской.

В любом случае, на праздник лучше ехать на общественном транспорте. Он будет ходить в усиленном режиме.

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