В Волгограде начался Парад Победы 9 мая 2023

На площади Павших Борцов идет Парад Победы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ровно в 10 часов утра в Волгограде начался парад, посвященный 78-летию победы в Великой Отечественной войне. Парадные расчеты готовятся пройти маршем по площади Павших Борцов 9 мая 2023 года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, к собравшимся в центре города обратился губернатор Андрей Бочаров, который передал поздравления президента России.

- Дорогие фронтовики, ветераны, уважаемые жители и гости нашей героической сталинградской земли. Передаю вам слова поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: «Поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая 1945 года на веки останется в истории как триумф сплоченности и духовной мощи нашего народа, торжества мира, добра и справедливости. Наш священный долг бережно хранить память о великом подвиге отцов, дедов и прадедов, честно служить Отечеству. Сегодня достойные наследники ратных патриотических традиций поколения победителей в боях отважно и мужественно защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», - передал поздравления главы государства губернатор.

Перед парадным шествием была объявлена минута молчания. Командует парадом в Волгограде заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии гвардии полковник Сергей Губарев. Принимает парад заместитель начальника штаба Южного военного округа генерал-майор Константин Запатоцкий.

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