Восемь фейерверков озарили небо Волгограда в честь Дня Победы

Грандиозный салют прогремел в Волгограде на набережной. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде фееричное празднование 48-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось восхитительным салютом. Десятки праздничных залпов в этом году прозвучали одновременно в 8 районах города-героя. «КП-Волгоград» запечатлел этот знаменательный момент.

Самый яркий и красивый фейерверк увидели гости и жители Волгограда в Центральном районе сразу же после завершения праздничного гала-концерта. Очевидцы отметили, что возможно такого запоминающего зрелища они не видели никогда.

Десятки тысяч волгоградцев пришли на концерт и салют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют длился около пяти минут. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Тысячи снимаков и видео останутся на память в телефонах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют в Волгограде на 9 мая 2023. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Салют на набережной Волгограда в День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще одной точкой притяжения для волгоградцев и гостей города, желающих насладиться праздничным фейерверком, стал Мамаев Курган в Краснооктябрьском районе. Сразу же после последней в этом году инсталляции «Свет великой Победы» небо разразили разноцветные искры. Наблюдать его могли также жители Дзержинского района.

Было холодно и ветрено, но волгоградцев это не остановило. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще один салют прогремел на Мамаевом кургане в День Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Родина-мать и фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще один фейерверк неподалеку от Мамаева кургана состоялся в Центральном парке культуры и отдыха. В Красноармейском районе ночное небо преобразилось на бульваре Энгельса, в Кировском - в сквере Доблести и Славы, в Советском - на улице Калининградской, в Дзержинском - в парке Героев-летчиков, а в Тракторозаводском - на площади Дзержинского.

А вот доехать до дома после праздника оказалось сложной задачей. Центр города сковали пробки, и добраться на общественном транспорте, как оказалось, было в разы проще.

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