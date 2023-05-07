В Волгограде на День Победы выступит Александр Маршал

Александр Маршал выйдет на сцену в 21.00 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде за 2 дня до празднования Дня Победы объявили звезду, которая станет участником гала-концерта на Центральной набережной. Закроет программу праздника 9 мая Александр Маршал. Выступление заслуженного артиста Российской Федерации во время концерта в честь 78-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне сайту volgograd.kp.ru подтвердили в администрации Волгограда.

Гала-концерт на нижней террасе набережной 9 мая начнется в 18.30. Волгоградцы увидят выступление местных и приглашенных творческих коллективов. На сцене свои номера покажут взвод барабанщиц академии МВД, спортсмены, танцоры «Тодеса», «Ансамбль Юг России», российский центр «Играй, гармонь», детские хоры, студенты «Серебряковки», казаки, группа «Крылатая пехота РВВДКУ им В.Ф.Маргелова». Александр Маршал исполнит свои песни перед салютом.

- Александр Маршал выступит на гала-концерте с 21.00 до 22.00, - отметили в мэрии.

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