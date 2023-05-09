«Подобного никогда не было»: в Волгограде 9 мая «Бессмертный полк» впервые проплыл по Волге

9 мая 2023 года впервые в истории «Бессмертный полк» проплыл по Волге. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

9 мая 2023 года впервые в истории «Бессмертный полк» проплыл по Волге. Сотни гостей и жителей Волгограда наблюдали с Центральной набережной проплывающие мимо теплоходы с портретами участников Сталинградской битвы.

Волгоградцы после парада Победы пошли на набережную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как ранее сообщал сайт volgograd.kp.ru традиционное шествие по проспекту Ленина до Мамаева кургана в 2023 году решили отменить в целях безопасности, вместо этого патриотическое мероприятие устроили на воде.

Неся в руках портреты героических предков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- До этого никогда подобного не было. Уверен, что это также станет хорошей традицией, - отметил руководитель Волгоградского регионального штаба общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ярослав Князев. По его словам, таким образом патриоты почтили память героев-речников, которые в тяжелые годы войны совершили подвиг и внесли свой вклад в исход Сталинградской битвы.

"Бессмертный полк" поддержали сотни горожан. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Утром на площади Павших Борцов прошел парад Победы, ставший началом «Реки бессмертного полка». Затем сотни людей направились к Аллее героев к причалу речпорта. Эскадра теплоходов протяжными гудками встретила горожан, которые несмотря на прохладную погоду, пришли почтить память воинов. У мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» собрались сотни участников парада со Знаменем Победы. У скульптуры «Чайка» эскадра «передала» эстафету «Автополку».

Волгоградцы чтят память воинов, погибших в Сталинградской битве. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы позитивно оценили новый формат.

9 мая 2023 года впервые в истории «Бессмертный полк» проплыл по Волге. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Это отличная замена традиционному шествию «Бессмертного полка». Я со своими прадедами ежегодно иду с портретами, поднимаюсь на Мамаев курган и чту память героев. Новый формат интересен. Я думаю, что его можно использовать каждый год, - поделился мнением волонтер Андрей Соколов.

Сотни гостей и жителей Волгограда наблюдали с Центральной набережной проплывающие мимо теплоходы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Мы воспитаны на «Бессмертном полку». Мы его чувствуем, ощущаем. Для меня это близкое мероприятия, это наши бабушки и дедушки, - отметила волонтер Наталья Баринова.

Патриоты также почтили память героев-речников. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Наша река Волга позволяет провести «Бессмертный полк» на теплоходах. Именно так мы можем почтить наших героев, участников Великой Отечественной войны вместе с курсантами, волонтерами, которые пронесут на флагштоках портреты своих прадедов, участников Сталинградской битвы и войны. Я испытываю чувства ответственности, гордости за свой народ, - поделился участник акции Сергей Рогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все о том, как отмечает Волгоград - Сталинград День Победы в нашей онлайн-трансляции

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: В Европе 8 мая - день скорби, а не День Победы. Потому что в этот день они проиграли (подробнее)