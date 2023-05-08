Свет Великой Победы показали в Волгограде

Световое шоу покажут на Мамаевом кургане 8 и 9 мая. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вечером 7 мая 2023 года на Мамаевом кургане прошли первые показы яркого светового шоу «Свет Великой Победы». По завершении инсталляции на главной высоте России прогремел красочный фейерверк. Несмотря на ненастье и ливший весь день дождь, посмотреть патриотическое аудиовизуальное произведение пришли сотни человек. Вместе с ними необычайной красоты зрелище увидели губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Одновременно показы прошли на фасаде бронекатера БК-31 на центральной набережной.

Несмотря на дождь волгоградцы и гости города-героя пришли на Мамаев курган. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Родина-мать в майские праздники выглядит впечатляюще. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Родина-мать меняла платья одно за другим. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

То, что показывают на Мамаевом кургане и БК-31 в майские праздники 2023 года в прямом смысле шоу назвать нельзя. Зрелище потрясающее, величественное. В этот раз на Мамаевом кургане в инсталляции помимо монумента Родина-мать задействовали Стены-руины, монумент «Знамя», переливаются светом деревья и флаги на аллее пирамидальных тополей. В общем это нужно видеть своими глазами.

Родина-мать будет сиять еще два дня. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А на подпорной стене, которая тоже стала экраном, показали историю страны. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Память защитников Отечества почтили минутой молчания. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Окрасили светом и Стены-руины на Мамаевом кургане. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Затонувший в Салинградскую битву бронекатер рассказал свою историю. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посмотреть световое шоу 8 и 9 мая 2023 года на Мамаевом кургане в Волгограде можно будет также 8 мая - в 21, 22 и 23 часа, 9 мая - в 21.00, 21.45 и 23.00. На БК-31 показов будет больше - 8 мая в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и в 22.30, 9 мая - в 20.30, 21.00 и 21.45. В День Победы 9 мая 2023 в Волгограде в обеих локациях снова прогремит салют, начнется он в 22.00.

После показа инсталляции прогремел фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После показа инсталляции прогремел фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После показа инсталляции прогремел фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После показа инсталляции прогремел фейерверк. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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