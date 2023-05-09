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Звезды9 мая 2023 20:55

В Волгограде Александр Маршал закрыл гала-концерт, посвященный Дню Победы

Российская звезда исполнил около десятка песен
Авторы (2):
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Александр Маршал поздравил волгоградцев с Днем Победы.

Александр Маршал поздравил волгоградцев с Днем Победы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Центральной набережной Волгограда прошло заключительное праздничное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – торжественный гала-концерт. Его главным хэдлайнером стал заслуженный артист России Александр Маршал. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

Волгоградцы подпевали приглашенной звезде.

Волгоградцы подпевали приглашенной звезде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Людей собралось очень много.

Людей собралось очень много.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Александр Маршал спел свои хиты и песни Победы.

Александр Маршал спел свои хиты и песни Победы.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посмотреть концерт на набережную пришли тысячи зрителей. Одними из первых на сцену вышли творческие коллективы города-героя. В этот день свои номера представили барабанщицы Волгоградской Академии МВД, спортсмены, творческие коллективы различных учреждений региона, танцоры шоу-балет «Тодес», Ансамбль «Юг России», Российский центр «Играй, гармонь», детские хоры, студенты Серебряковской консерватории, казаки, а также группа «Крылатая пехота».

Даже несмотря на холод.

Даже несмотря на холод.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы тепло приветсвовали звезду.

Волгоградцы тепло приветсвовали звезду.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Закрывал концерт Александр Маршал. Звезда исполнил почти с десяток произведений, среди которых были песни из его личного репертуара, а также всеми любимые песни военных лет. После первой песни, Александр поздравил всех волгоградцев и гостей города с Днем Победы.

Людей на концерте было море.

Людей на концерте было море.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Концерт Маршала День Победы в Волгограде.

Концерт Маршала День Победы в Волгограде.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После концерта начался грандиозный салют.

После концерта начался грандиозный салют.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершился праздничный концерт ярким фейерверком, который всем присутствующим запомнится надолго. Одновременно салют смогли посмотреть жители еще семи районов Волгограда.

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