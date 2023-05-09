В Волгограде Александр Маршал закрыл гала-концерт, посвященный Дню Победы

Александр Маршал поздравил волгоградцев с Днем Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На Центральной набережной Волгограда прошло заключительное праздничное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – торжественный гала-концерт. Его главным хэдлайнером стал заслуженный артист России Александр Маршал. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.

Волгоградцы подпевали приглашенной звезде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Людей собралось очень много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Александр Маршал спел свои хиты и песни Победы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Посмотреть концерт на набережную пришли тысячи зрителей. Одними из первых на сцену вышли творческие коллективы города-героя. В этот день свои номера представили барабанщицы Волгоградской Академии МВД, спортсмены, творческие коллективы различных учреждений региона, танцоры шоу-балет «Тодес», Ансамбль «Юг России», Российский центр «Играй, гармонь», детские хоры, студенты Серебряковской консерватории, казаки, а также группа «Крылатая пехота».

Даже несмотря на холод. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы тепло приветсвовали звезду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Закрывал концерт Александр Маршал. Звезда исполнил почти с десяток произведений, среди которых были песни из его личного репертуара, а также всеми любимые песни военных лет. После первой песни, Александр поздравил всех волгоградцев и гостей города с Днем Победы.

Людей на концерте было море. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Концерт Маршала День Победы в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После концерта начался грандиозный салют. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершился праздничный концерт ярким фейерверком, который всем присутствующим запомнится надолго. Одновременно салют смогли посмотреть жители еще семи районов Волгограда.

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