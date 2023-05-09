В Волгограде Александр Маршал закрыл гала-концерт, посвященный Дню Победы

Александр Маршал поздравил волгоградцев с Днем Победы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
На Центральной набережной Волгограда прошло заключительное праздничное мероприятие, приуроченное к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне – торжественный гала-концерт. Его главным хэдлайнером стал заслуженный артист России Александр Маршал. Смотрите фоторепортаж сайта volgograd.kp.ru.
Волгоградцы подпевали приглашенной звезде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Людей собралось очень много.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Александр Маршал спел свои хиты и песни Победы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Посмотреть концерт на набережную пришли тысячи зрителей. Одними из первых на сцену вышли творческие коллективы города-героя. В этот день свои номера представили барабанщицы Волгоградской Академии МВД, спортсмены, творческие коллективы различных учреждений региона, танцоры шоу-балет «Тодес», Ансамбль «Юг России», Российский центр «Играй, гармонь», детские хоры, студенты Серебряковской консерватории, казаки, а также группа «Крылатая пехота».
Даже несмотря на холод.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Волгоградцы тепло приветсвовали звезду.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Закрывал концерт Александр Маршал. Звезда исполнил почти с десяток произведений, среди которых были песни из его личного репертуара, а также всеми любимые песни военных лет. После первой песни, Александр поздравил всех волгоградцев и гостей города с Днем Победы.
Людей на концерте было море.
Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Концерт Маршала День Победы в Волгограде.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
После концерта начался грандиозный салют.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Завершился праздничный концерт ярким фейерверком, который всем присутствующим запомнится надолго. Одновременно салют смогли посмотреть жители еще семи районов Волгограда.
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