Реконструкцию боя на Мамаевом кургане покажут в Волгограде 28 января

На южном склоне Мамаева кургана покажут реконструкцию боя 80-летней давности. Фото: Алексей КОПАЕВ

На южном склоне Мамаева кургана в Волгограде в полдень 28 января 2023 года покажут масштабную военно-историческую реконструкцию «Путь к Победе». К 80-летию победы в Сталинградской битве реконструкторы общественного движения РОСРЕКОН воссоздадут один из эпизодов операции «Кольцо», сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы из «Сталинград Армия Дон».

На главной высоте страны 28 января покажут события 26 января 1943 года. В этот день на Мамаевом кургане соединились части 21-й и 62-й армий. Окруженную в Сталинграде 6-ю немецкую армию Паулюса удалось разделить на Северную и Южную группировки. Спустя 80 лет реконструкторы воссоздадут эти события.

Волгоградцы 28 января 2023 с 11 утра смогут посетить интерактивные площадки, выставки обмундирования, вооружения и техники времен войны. Можно будет поучаствовать в викторинах. Согреться желающие смогут в теплых палатках. Сама реконструкция боя начнется на Мамаевом кургане в 12.00.

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