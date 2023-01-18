Длинные выходные ждут волгоградцев в феврале 2023 года

Предприятия все равно будут работать. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

После новогодних каникул многим волгоградцам все еще сложно войти в рабочий ритм. 24% работающих хотели бы иметь больше выходных, приводит данные опроса hh.ru. Следующие длинные выходные ждут россиян уже в феврале. А у волгоградцев в 2023 году могут быть и еще два дополнительных выходных на региональном уровне.

Всего в 2023 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных дней. Следующие выходные длиной в четыре дня в стране будут с 23 по 26 февраля включительно. Губернатор предложил сделать выходными в Волгоградской области и дни празднования 80-летия победы под Сталинградом – 1 и 2 февраля 2023 года. Если облдума утвердит такое решение, как это уже было пять лет назад, то два дополнительных дня отдыха получат все бюджетники регионального подчинения – сотрудники школ, больниц, социальных центров, госпредприятий. Остальные организации и предприятия тоже могут дать выходные своим работникам, но для них решение властей будет лишь рекомендацией.

После «праздничная четырехдневка» у всех волгоградцев будет только весной – с 6 по 9 мая 2023 года включительно.

- Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (ст.112 ТК РФ), - поясняет юрист hh.ru Татьяна Нечаева. - Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздничные дни, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте/коллективном договоре.

При этом работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, либо в одинарном, но с предоставлением дополнительного выходного (ст. 153 ТК РФ). Это правило действует для всех, у кого пятидневная рабочая неделя. При сменном графике за работу в субботу и воскресенье дополнительно не доплачивают, если они по графику считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни все равно должны оплачиваться вдвойне.