2 февраля в Волгограде стены домов на Аллее Героев превратятся в огромные видеоэкраны

Дома на Аллее Героев соединит "Мост памяти". Фото: облкомкультуры.

Дома на Аллее героев станут огромным полотном, на котором будут транслировать документальную хронику, озвученные письма защитников Сталинграда и летящих журавлей в память о павших, а также основные события битвы. Главным событием в программе праздничных мероприятий в дни празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде станут видеоинсталляции историко-патриотического проекта «Мост Памяти», который соединит в одно большое полотно Мамаев курган, вокзал Волгоград-1 и дома на Аллее Героев, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

В разных частях Аллеи Героев в дни празднования Сталинградской победы 1 и 2 февраля 2023, которые в регионе предложили сделать выходными, установят пилоны со светодиодными экранами. На них покажут главные события Сталинградской битвы, письма защитников города-героя, расскажут об улицах, названных в их честь. На каждом фасаде волгоградцы и гости города смогут увидеть проекцию летящих журавлей, а на угловых фасадах покажут хронику боев. 1 и 2 февраля 2023 года Аллею Героев от «нулевого километра» до Волги будут освещать в цветах ленты медали «За оборону Сталинграда».

В финале праздника 2 февраля 2023 года в 20.45 на нижней террасе Центральной набережной Волгограда устроят аудиовизуальную «Минуту молчания», затем покажут пиротехническое музыкальное произведение, а после начнутся салют и фейерверк.

Напомним, художественным руководителем проекта «Мост памяти», который увидят в Волгограде 1 и 2 февраля 2023 года, стал триж народный артист СССР Юрий Башмет. Пока город готовится к празднику и вплоть до 4 февраля площадь Павших борцов будет пешеходной, хотя сквозной проезд по ней по улицам Мира, Гоголя и Володарского пока возможен.