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НовостиОбщество31 января 2023 8:09

В Волгограде 2 февраля устроят солдатский привал в Комсомольском саду

В программе мероприятий 2 февраля 2023 в парке в центре Волгограда – экскурсии в сталинградский бункер, реконструкция, выставки, концерт и полевая кухня
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградцев пригласят на экскурсии в бункер. Фото: Максим Хмызов-Ченцов

Волгоградцев пригласят на экскурсии в бункер. Фото: Максим Хмызов-Ченцов

В Волгограде 2 февраля 2023 года отметят 80-летие победы в Сталинградской битве. Комсомольский сад в этот день с 11.30 до 14.00 приглашает на военно-историческую реконструкцию, экскурсии по бункеру комитета обороны, выставки, концерт и солдатскую кашу из полевой кухни, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы.

Главные события 2 февраля 2023 в Комсомольском саду в Волгограде развернутся около трехэтажного подземного бункера городского Комитета Обороны, где реконструкторы воссоздадут пункт охраны штаба. На диагональной аллее Круглой площади будет работать выставка «Сталинград 1942-1943». На сцене будут исполнять песни военных лет, рядом разместится выставка военного оружия времен войны, кинологи покажут работу собак. Всех желающих угостят горячим чаем и солдатской кашей из военно-полевой кухни.

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