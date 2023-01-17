В Волгограде 31 января еще шесть раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса

Паулюса снова возьмут в плен. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спустя 80 лет после пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и ее командующего в Волгограде 31 января 2023 года еще шесть раз возьмут в плен генерал-фельдмаршала Паулюса. Военно-историческая реконструкция решающего момента Сталинградской битвы пройдет в том же месте – в подвале ЦУМа, где сейчас расположен музей «Память», сообщили сайту volgograd.kp.ru в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Помимо важнейшего события Сталинградской битвы жителям и гостям Волгограда покажут реконструкцию работы немецкого госпиталя, который работал в подвале Сталинградского универмага вплоть до 31 января 1943 года.

Помещение музея «Паять» в Волгограде небольшое и сразу всех желающих вместить не сможет. Поэтому реконструкцию пленения Паулюса для посетителей повторят шесть раз - 31 января 2023 года в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 и в 16.00. Вход – по билетам, купить которые можно и по Пушкинской карте. Телефоны музея «Память»: 8(8442)38-60-67, 8(8442)55-01-51, доб. 1402.

Основные события программы празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде развернутся 1 и 2 февраля 2023 года. Эти дни губернатор предложил сделать выходным на уровне региона. Помимо вечернего салюта 2 февраля в программе – видеоинсталляции «Мост Памяти», экранами которой на этот раз станут не только Мамаев курган и Родина-мать, но и вокзал Волгоград-1, дома на Аллее Героев, музей-панорама и другие здания.