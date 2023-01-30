В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде

Автобусы в праздничные дни будут ходить в усиленном режиме Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в дни празднования 80-летия победы в Сталинградской битве некоторые мероприятия будут идти в вечернее время. Чтобы горожане смогли добраться домой, общественный транспорт будет ездить по специальному расписанию. Работа автобусов, троллейбусов и трамваев будет продлена. Сайт volgograd.kp.ru публикует, как будет ходить общественный транспорт 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде.

Как сообщили в мэрии, во время репетиции парада 31 января автобусы №6, 21, 88 и 89э, которые едут к железнодорожному вокзалу, к конечной остановке проследуют через улицу Порт-Саида. 1 февраля будет продлена работа скоростного трамвая. Последний рейс отправится со станции «Ельшанка» в 22.36.

- 2 февраля интервал движения скоростного трамвая сократится до 4-6 минут с продлением работы до 23.00. Троллейбусные маршруты №8а, 9, 10а и 15а также продолжат обслуживание населения до 23.00. После 21.00 интервал движения на маршрутах составит от 10 до 20 минут, - отметили в мэрии.

2 февраля в Волгограде последние рейсы трамваев №2, 4 и 10 отправятся с остановки «Детский центр» в 23.10, 23.39 и 23.38 соответственно. Установлено специальное расписание для некоторых маршрутов автобусов. 2 февраля автобус №2 будет отправляться из центра в 21.15, 21.30, 21.46, 22.46, автобус №88 – в 21.20, №6 – в 21.20, 21.50. Автобусы №21, 35, 55 и 65 будут ходить до полуночи 2 февраля, интервал движения составит 15 минут.

Многие улицы в центре Волгограда из-за празднования 80-летия Сталинградской Победы станут пешеходными, из-за этого 1 и 2 февраля поменяются конечные остановки некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобус №2 будет отправляться от площади Ленина, автобусы №88 и 89э – от улицы Комсомольской, автобус №6 – от Аллеи Героев, автобус №21 – от улицы Краснознаменской (будет следовать по проспекту Ленина). Конечной остановкой автобуса №35 1 и 2 февраля будет «Детский центр», автобуса №23а – улица Порт-Саида, автобус №98 не будет заезжать на Набережную им. 62-й Армии.

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