2 февраля в Волгограде покажут видеоинсталляции на стенах музея-панорамы, Дома Павлова и руинах мельницы

Огромными полотнами для видеоинсталляций станут руины мельницы Гергардта, здание музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде огромными полотнами для видеоинсталляций масштабного историко-патриотического проекта «Мост Памяти», посвященного 80-летию Сталинградской Победы, станут не только вокзал Волгоград-1, Мамаев курган и дома на Аллее Героев, но и объекты музея-заповедника «Сталинградская битва». Одним из главных событий в программе праздника 1 и 2 февраля 2023 года станет аудиовизуальное произведение искусства. Видеоконтент будут транслировать на руины мельницы Гергардта, здания музея-панорамы «Сталинградская битва» и Дома Павлова. Через 3D-мэппинг расскажут о главных событиях Сталинградской битвы и ее значении в мировой истории, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете культуры Волгоградской области.

- Одним из ярких элементов композиции станет проецирование в небо световых лучей, которые, пересекаясь, будут олицетворять символический «Мост Памяти», связь между поколениями – победителей и их потомков, - рассказали в облкомкультуры.

Во время видеоинсталляций жители и гости Волгограда, который 2 февраля переименуют в Сталинград, услышат музыку великих советских композиторов. Среди визуального ряда будут материалы из фондов музея-панорамы, которые до этого никто кроме музейных работников не видел.

Напомним, художественным руководителем проекта «Мост Памяти» стал народный артист СССР Юрий Башмет. Над сценарием, видеорядом и спецэффектами работает множество людей. Создатели обещают показать в юбилейную дату нечто грандиозное. На стенах главных зданий Волгограда 1 и 2 февраля 2023 года продемонстрируют уникальные кадры, летящих журавлей, на больших светодиодных экранах будут меняться тысячи фотографии участников Сталинградской битвы, которые прислали их родственники со всех регионов страны и из зарубежья.

Также в программе праздника 1 и 2 февраля 2023 года в Волгограде - парад на площади Павших Борцов, пиротехническое шоу и салют на набережной.

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