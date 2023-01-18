Рокадную дорогу в Волгограде 1 февраля 2023 года закроют для легкоатлетического пробега

Участники легкоатлетического пробега снова готовятся выйти на старт. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде готовятся с таким размахом отмечать 80-ю годовщину разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, что мероприятия уже сложно вписать в программу праздника. Городские власти заявили о переносе 76-го Всероссийского легкоатлетического пробега со 2 февраля на 1-е. Спортсмены выйдут на старт 1 февраля 2023 года в 9 утра на рокадной дороге. Маршрут пройдет от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена», - сообщает пресс-служба администрации Волгограда.

Точного расписания перекрытия дорог в Волгограде в праздничные дни 1 и 2 февраля 2023 года пока нет, но определенно в часы легкоатлетического пробега проехать по Нулевой Продольной будет невозможно.

Перед стартом участники пробега возложат цветы к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии в 8.30 утра 1 февраля. После начнутся забеги на 2, 5, 10 и 20 километров. Допускать будут лишь тех, у кого есть разрешение врача. При этом никаких взносов за участие платить не нужно, оно бесплатное. Обязательное условие – пройти регистрацию.

В администрации отмечают, что на финише спортсменов ждут памятные медали от организаторов соревнований, а победителей еще и награждение. Оно пройдет в актовом зале ВГАФКа в 15.00.