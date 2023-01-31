Дети в колонне, 97-летний ветеран на ретро-автомобиле, АН-2 в небе: что ждет на параде 2 февраля

В Волгограде прошла генеральная репетиция военного парада
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В Волгограде в преддверии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве состоялась генеральная репетиция военного парада. Она состоялась утром 31 января на площади Павших Борцов. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с генеральной репетиции парада в честь 2 февраля.
В параде примут участие около 1300 человек
Фото: Екатерина СИМОХИНА
По традиции парад открывает рота Почетного караула
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Некоторые участники парада одеты в форму военных лет
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В день юбилея победы в Сталинградской битве парадным маршем пройдут порядка 1300 человек. Сегодня они оттачивали шаг и синхронность движений. Многие парадные группы одеты в форму военных лет, в том числе сотрудников НКВД. В параде помимо военных принимают участие курсанты академии МВД, сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСИН, полицейские, казаки. В парадных колонах большое число детей – юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и молодежных военно-патриотических движений.
В очередной раз на параде в Волгограде пройдет взвод регулировщиц
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Все участники максимально сосредоточены
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Известен самый возрастной участник парада 2 февраля. В нем примет участие ветеран 97-летний ветеран Александр Васильевич Медков. Он проедет на автомобиле военных лет.
Сегодня была последняя тренировка перед парадом
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Парадный расчет казаков
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Колону техники возглавил танк Т-34
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Во время репетиции парада техники было не очень много, большинство - ретроавтомобили. По площади Павших Борцов проехались современные танки, а также техника времен Великой Отечественной войны, старая пожарная машина. Возглавил колонну техники, конечно же, легендарный танк Т-34. Протоиерей Георгий Лазарев во время репетиции освятил технику.
Протоиерей Георгий Лазарев освятил военную технику
Фото: Екатерина СИМОХИНА
В параде очень много техники времен Сталинградской битвы
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Ожидается, что во время парада 2 февраля будет и воздушная часть. В небе может пролететь самолет Ан-2. Во время репетиции его не было.
По площади Павших Борцов проехал ретроавтомобиль пожарных
Фото: Екатерина СИМОХИНА
Репетиция парада проходила под звуки военного оркестра
Фото: Екатерина СИМОХИНА
2 февраля военный парад на площади Павших Борцов начнется в 10.00.