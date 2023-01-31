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Общество31 января 2023 10:10

Дети в колонне, 97-летний ветеран на ретро-автомобиле, АН-2 в небе: что ждет на параде 2 февраля

В Волгограде прошла генеральная репетиция военного парада в честь 80-летия Сталинградской Победы
Авторы (2):
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде прошла генеральная репетиция военного парада

В Волгограде прошла генеральная репетиция военного парада

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде в преддверии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве состоялась генеральная репетиция военного парада. Она состоялась утром 31 января на площади Павших Борцов. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с генеральной репетиции парада в честь 2 февраля.

В параде примут участие около 1300 человек

В параде примут участие около 1300 человек

Фото: Екатерина СИМОХИНА

По традиции парад открывает рота Почетного караула

По традиции парад открывает рота Почетного караула

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Некоторые участники парада одеты в форму военных лет

Некоторые участники парада одеты в форму военных лет

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В день юбилея победы в Сталинградской битве парадным маршем пройдут порядка 1300 человек. Сегодня они оттачивали шаг и синхронность движений. Многие парадные группы одеты в форму военных лет, в том числе сотрудников НКВД. В параде помимо военных принимают участие курсанты академии МВД, сотрудники Росгвардии, МЧС, ФСИН, полицейские, казаки. В парадных колонах большое число детей – юнармейцы, воспитанники кадетских корпусов и молодежных военно-патриотических движений.

В очередной раз на параде в Волгограде пройдет взвод регулировщиц

В очередной раз на параде в Волгограде пройдет взвод регулировщиц

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все участники максимально сосредоточены

Все участники максимально сосредоточены

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Известен самый возрастной участник парада 2 февраля. В нем примет участие ветеран 97-летний ветеран Александр Васильевич Медков. Он проедет на автомобиле военных лет.

Сегодня была последняя тренировка перед парадом

Сегодня была последняя тренировка перед парадом

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Парадный расчет казаков

Парадный расчет казаков

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Колону техники возглавил танк Т-34

Колону техники возглавил танк Т-34

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Во время репетиции парада техники было не очень много, большинство - ретроавтомобили. По площади Павших Борцов проехались современные танки, а также техника времен Великой Отечественной войны, старая пожарная машина. Возглавил колонну техники, конечно же, легендарный танк Т-34. Протоиерей Георгий Лазарев во время репетиции освятил технику.

Протоиерей Георгий Лазарев освятил военную технику

Протоиерей Георгий Лазарев освятил военную технику

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В параде очень много техники времен Сталинградской битвы

В параде очень много техники времен Сталинградской битвы

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ожидается, что во время парада 2 февраля будет и воздушная часть. В небе может пролететь самолет Ан-2. Во время репетиции его не было.

По площади Павших Борцов проехал ретроавтомобиль пожарных

По площади Павших Борцов проехал ретроавтомобиль пожарных

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Репетиция парада проходила под звуки военного оркестра

Репетиция парада проходила под звуки военного оркестра

Фото: Екатерина СИМОХИНА

2 февраля военный парад на площади Павших Борцов начнется в 10.00.

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