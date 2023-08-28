Волгоградского выпускника, напавшего с ножом на одноклассницу на Последнем звонке, отправят на принудительное лечение

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В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела после ЧП на школьной линейке. Выпускника школы Иловлинского района подозревают в покушении на убийство. Во время Последнего звонка в мае ученик 11 класса с ножом напал на одноклассницу.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области, следователи провели судебно-психиатрическую экспертизу. По ее результатам 18-летнему подростку было рекомендовано принудительное лечение в медицинской организации.

Материалы уголовного дела были направлены в прокуратуру для утверждения обвинения и передачи в суд.

Напомним, происшествие случилось 23 мая в школе №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области. Школьники вместе с учителями и родителями собрались на Последний звонок. Выпускники на сцене исполняли песню, в этот момент подросток достал из кармана нож и ударил в горло стоящую перед ним одноклассницу. На помощь девушке-отличнице тут же бросились другие выпускники, которые оттащили ее от нападавшего. Одним из спасителей стал Андрей Соловьев, для которого это тоже был Последний звонок.

Момент происшествия попал на видео. Пострадавшую увели в школу, к счастью, раны оказались несерьезными, оружие прошло по касательной. А подросток, который кинулся с ножом на одноклассницу, оказался на допросе, видео с которого слили в интернет. Позже его отправили в СИЗО.

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