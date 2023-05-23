Внезапно приставил нож к горлу: под Волгоградом выпускник порезал одноклассницу на последнем звонке

Скрин видео ЧП с поножовщиной на последнем звонке.

Утром 23 мая для выпускников школы №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области, как и по всей стране, должен был прозвучать последний звонок. Но торжественная линейка закончилась поножовщиной. 17-летний ученик 11 класса пришел в школу с перочинным ножом и приставил его к горлу одноклассницы в то время, пока выпускники выступали на сцене, рассказали сайту volgograd.kp.ru очевидцы произошедшего. Все это попало на видео.

Напал на одноклассницу на сцене

- Все стояли, слушали как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики. Только закончилась песня и он подставил ей нож к горлу. Весь 11 класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили, – поделились очевидцы.

На видео с последнего звонка видно, как девушка, молодой человек и их одноклассники поют песню на импровизированной сцене рядом со школой, где проходила линейка. Напавший на одноклассницу парень стоял позади, и едва песня закончилась, начал махать ножом. На кадрах видно, как он обхватывает жертву правой рукой за плечо, а левой пытается перерезать ей горло.

После девушку всю в крови увели в школу, затем увезли на скорой помощи в Иловлинскую ЦРБ. К счастью, ранение оказалось не глубоким, нож задел шею по касательной, госпитализация не понадобилась. Но школьница в полном шоке.

- У нее перерезано горло, наложили швы, сейчас она находится дома, – рассказывают очевидцы.

Пришел в школу с ножом не в первый раз

По их словам, набросившийся на одноклассницу выпускник не в первый раз пришел в школу с ножом и учителя были в курсе этого. Конфликта между молодыми людьми не было. Парень с виду совершенно нормальный. Не исключено, что дело было в неразделенной любви. Его ждет психиатрическая экспертиза.

- Ранее нападавший на профилактических учетах не состоял, – сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Сейчас проверку после поножовщины в школе проводят полиция, прокуратура и СКР.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, на которых возложена обязанность, в том числе, по обеспечению безопасности обучающихся, – рассказали в региональном СУ СК России.