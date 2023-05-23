«Я хотел заняться вымогательством»: опубликовано видео допроса мальчика, ударившего школьницу ножом на последнем звонке

Кадр с видео допроса школьника

Было опубликовано видео допроса выпускника, который 23 мая во время линейки «Последнего звонка» в школе №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области ударил свою одноклассницу в шею ножом. 17-летний подросток пытался объяснить, зачем пошел на такой поступок. Правда, он отвечал на вопросы бессвязно. Сайт volgograd.kp.ru публикует видео допроса школьника.

На кадрах сидит, казалось, обычный мальчик, в белой чистой рубашке, в очках, со светлой головой. Можно ли было подумать, что он способен приставить нож к горлу своей одноклассницы? Мотивом могла стать ревность, но во время допроса речь шла совсем о другом. Подросток говорил о занятии вымогательством.

- Зачем ты ее полоснул? Что она тебе плохого сделала? – спрашивает оперативный сотрудник.

- Да ничего, – ответил школьник, направив свой взгляд в пол.

- Просто так что ли?

- Ага.

- А зачем ты хотел ее убить?

- Вымогательством заняться...

- Вымогательством?

- Денег.

- У кого?

- Да со всей школы, у мамки с папкой.

- А ты знаешь, какая у нее фамилия?

- Это... Как она… – этим заканчивается появившееся видео.

Напомним, ЧП произошло утром 23 мая в рабочем поселке Иловля. Праздник в школе №1 едва не обернулся трагедией. Во время исполнения песни выпускниками и первоклассниками подросток, стоя на сцене за спиной у одноклассницы, набросился на девочку с ножом, пытаясь перерезать ей горло ножом. Девочка успела вырваться, помогли ей другие выпускники, которые схватили нападавшего. Рана у пострадавшей оказалась несерьезной, ей не потребовалась госпитализация.

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