В Волгограде арестовали 17-летнего подростка, который напал с ножом на одноклассницу

В Волгоградской области выпускник на Последнем звонке чуть не зарезал одноклассницу. Фото: соцсети.

В Волгоградской области 24 мая избрали меру пресечения 17-летнему подростку, который накануне напал с ножом на одноклассницу во время Последнего звонка в школе Иловли. Суд принял решение заключить под стражу ученика 11 класса на 2 месяца. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

- Следователи СКР продолжают проводить комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются мотивы школьника, - отметили в следкоме.

В ближайшее время подростку будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. При расследовании по статье «Халатность» будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц школы, а также лиц, которые обеспечивали безопасность линейки. Ход расследования на контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Напомним, ЧП произошло утром 23 мая в школе №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области во время линейки в честь Последнего звонка. Выпускники вместе с первоклашками исполнили песню на сцене, после чего 17-летний подросток достал нож и ударил в шею стоящую впереди одноклассницу. Удар прошел по касательной, девочке сразу же кинулись на помощь другие выпускники, которые оттащили от нее нападавшего. Первым среагировал и помог девочке выпускник Андрей Соловьев, который стоял ближе всех. ЧП попало на камеру мобильного.

- Весь 11 класс сбежался к этой девушке, начали разнимать их, его еле оттащили! – рассказали школьники.

К счастью, выпускница почти не пострадала, приехавшие медики оказали ей помощь в больнице и отпустили домой. Сейчас она готовится к экзаменам, которые начнутся со следующей недели. На место прибыли следователи, полицейские, сотрудники облкомобразования. На допросе напавший подросток заявил, что совершил свой поступок, чтобы заняться вымогательством.

Глава Иловлинского района Иван Гель отметил, что 17-летний юноша в последние 2 года стал замкнутым после смерти отца.

- До этого он нигде не был замечен, спокойный, нормальный, единственное, у него неполная семья. Папа умер два года назад от ковида, мама работает техничкой в сетевом магазине. Старший брат еще есть, но он женат, живет в Волгограде. Конечно, его потрясла смерть отца, - сообщил Иван Гель.

Ученики школы отметили, что юноша ранее приходил на уроки с ножом. Уголовное дело на подростка было заведено по статье «Покушение на убийство».

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