Действовал спланировано и демонстративно: волгоградский психолог о нападении выпускника с ножом в школе под Волгоградом

Выпускник на последнем звонке напал с ножом на свою одноклассницу. Фото: Юлия Данильченко

17-летний Гоша из Иловли, который на последнем звонке пытался убить одноклассницу, сейчас находится в СИЗО. Ему предстоит психиатрическая экспертиза. «КП-Волгоград» узнала у клинического психолога Веры Пузанковой, что могло толкнуть подростка на отчаянный поступок.

«Это был спланированный поступок»

Напомним, все характеризуют Гошу как тихоню. Это спокойный мальчик, у которого никогда не было конфликтов с другими детьми. Учился он средне, сверстники говорят, что заботились о нем и помогали. В семье у Гоши тоже проблем не было – мама последние пару лет после смерти отца воспитывала его одна, покупала хорошие вещи. Говорят, Гоша во всем ей помогал. Так что же случилось?

Гоша сейчас в СИЗО. Скрин видео

- Мое мнение – это спланированный поступок, демонстративное мероприятие. Мальчик с собой взял нож, напал на девочку при всех прямо на линейке. Но, скорее всего, он не отдавал себе отчет в своих действиях. Возможно психическое состояние могло быть таким, что он не мог в полной мере осмыслять, что делает, - считает Вера Пузанкова.

Экспертиза покажет, так ли это, но эксперт высказала свое мнение касательно возможного состояния мальчика.

- То, что он не вызывает страха и агрессии, протеста у окружающих людей – это важный признак. Часто психиатры и клинические психологи, собирая анамнез, такое отношение окружающих используют как один из признаков того, что происходило в жизни мальчика, как он формировался и к чему это привело. Этот возраст характерен для дебюта тяжелых психических заболеваний. Я имею ввиду расстройство шизоидного спектра.

В этой ситуации ничего не предвещало беды, не было никаких явных травм, преследований, чтобы объективно могло бы способствовать вот такому поведению. Это тоже является одним из признаков серьезного психического заболевания. Все внешне нормально, а потом такой поступок, непонятный и непостижимый. Что заставило его действовать подобным образом – будут разбираться специалисты.

На другом полюсе бывают расстройства личности. Это другого плана заболевание. Можно предположить, что интересы ребенка (прим. авт: на аватарке в соцсетях мальчика героиня сериала «Уэнсдей») отражают его внутреннее состояние. В таком случае характер мог формироваться именно таким образом, что и способствовало асоциальному поведению.

Однако, среди сверстников мальчик вызывал, скорее, жалость, желание позаботиться или помочь, нежели отчуждение или агрессию. Мое предположение – что это все-таки дебют психического заболевания. Однако диагностировать его по одному такому поступку сложно, это возможно сделать при наблюдении пациента. Это непростая диагностика, - говорит психолог.

Рекомендации близким, учителям, одноклассникам

Что же может предпринять каждый во избежание таких страшных ситуаций? Психолог говорит, что очень важна работа школьного психолога с диагностикой.

- В психологии много инструментов, способствующих понимаю развития личности ребенка. Школьные психологи имеют возможность проходить специальные курсы, чтобы овладеть этими инструментами или отдельными элементами, чтобы можно было своевременно направить ребенка к профильному специалисту. Хотя в мире немного заболеваний такого тяжелого характера. Считается, что процент шизофреников находится в пределах 3-5% и этот процент достаточно стабилен. Повлиять на ситуацию можно только ранним выявлением, - рассказала психолог Вера Пузанкова.

Важное значение имеет и общественное восприятие ситуации.

- Также я бы хотела сказать о том, как важен контекст, в котором в прессе освящаются подобные события. На примере самоубийств было доказано, что чем меньше такой информации, тем меньше таких случаев. Поэтому важно, с какой стороны СМИ говорят о случившемся. Дети, у которых еще неустойчивая психика, читают и попадают под влияние, они подвержены внушению. Это может способствовать росту таких поступков. С этим нужно быть осторожными. То, что ребенок наказан и находится в заключении – важный момент для понимания детей, какую ответственность они могут понести, - резюмировала психолог.

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