Опубликовано видео с Последнего звонка под Волгоградом, где мальчик порезал одноклассницу ножом

Кадр с видео

В Волгоградской области 23 мая во время «Последнего звонка» в школе мальчик ножом порезал одноклассницу. ЧП произошло в рабочем поселке Иловля. Нападение выпускника на линейке в школе №1 попало на камеру телефона. Сайт volgograd.kp.ru публикует видео происшествия.

17-летний выпускник напал на девочку со спины с раскладным ножом во время исполнения песни. К счастью, она успела выбраться, отделавшись небольшим порезом. Помогли девочке стоявшие рядом другие выпускники, которые схватили нападавшего и отобрали у него нож.

Пострадавшей госпитализация не потребовалась. Сотрудники региональных МВД и СУ СКР устанавливают обстоятельства ЧП.

- В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, на которых возложена обязанность, в том числе, по обеспечению безопасности обучающихся, - сообщили в Следственном управлении СКР по Волгоградской области.

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