«Была такая агрессия, ярость, безумная сила»: выпускник рассказал, как обезоружили парня, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке под Волгоградом

Саша, Андрей и Влад (на фото слева направо). Фото: Юлия Данильченко

Андрей Соловьев был первым, кто заметил неладное и бросился спасать отличницу от напавшего на нее с ножом на последнем звонке одноклассника. Герой дня, его друзья и учителя рассказали сайту volgograd.kp.ru о ЧП, которое случилось на линейке в школе №1 рабочего поселка Иловля под Волгоградом.

Мы застали ребят в казачьей молодежной общественной организации «Донцы», где они с утра посвящали детей в казаков. Шутят, смеются, на позитиве, на произошедшем не зацикливаются. Чтобы восстановить в памяти произошедшие накануне события, парни пересматривали видео. Все случилось очень быстро, сразу никто ничего не понял.

Заподозрил неладное, когда он полез обниматься

- Я заметил, как он, по моему соображению, начал лезть обниматься с одноклассницей. Заподозрил что-то неладное, потому что таких действий с его стороны не наблюдалось. Гоша* был тихоней, ни с кем не здоровался и не общался. Когда я уже повернулся, увидел лезвие у горла одноклассницы и незамедлительно бросился на помощь, получается, – рассказывает Андрей.

В тот момент он не осознавал, что происходит. Среагировал интуитивно, на подсознательном уровне.

- Схватил рукой запястье, в которой он держал нож. Начал поднимать ее вверх, отводить от одноклассницы, кричать, чтобы забрали нож, чтобы помогли. Была такая агрессия, ярость, безумная сила, – вспоминает Андрей Соловьев.

Десятиклассник Влад вел тот последний звонок. Пока выпускники пели, отошел подальше.

- Услышал крик, подумал, может оса залетела или шмель, девочки же пугаются, может укусила, - рассказывает парень.

Директор школы Светлана Попова в тот момент стояла слева от класса. Когда Лена* начала падать, поначалу думала, что девушка потеряла сознание. Одноклассник Саша тоже отреагировал на крик, когда вместе с первоклашками они закончили петь песню «О школе»:

- Поворачиваюсь, там уже Андрей, другой одноклассник, потом увидел лезвие ножа и побежал помогать.

Все пытались выбить нож из рук

Андрей раз за разом подчеркивает, что спасение Лены - не только его заслуга. И признается, что в одиночку вряд ли одолел бы щуплого Гошу.

- Я схватил его левой рукой, она слабее. Если бы он стоял с другой стороны, правой я бы смог его поднять. Да, я первым среагировал. Но если пересматривать то же видео, - моментально подключились другие парни. Подбежал Паша Ткаченко, схватил его за спину, Сергей Парфенов помогал держать его руку, Саша Волобуев, все остальные, – перечисляет Андрей. - Затем директор школы, учитель математики и классный руководитель. Все пытались выбить нож из рук Гоши. Дальше подбежал отец Лены, уже ему удалось обезоружить нападавшего.

После было шоковое состояние, непонимание того, что произошло.

- Когда все закончилось, пришел какой-то ступор, небольшое онемение, вообще не понял, что произошло, благо, все обошлось. У одноклассницы царапина, жизни ничего не угрожает, – делится главный герой.

Андрей Соловьев – добрый, открытый парень, с хорошим чувством юмора. Он явно смущен от повышенного внимания. Его больше волнуют экзамены, которые начнутся через несколько дней. Беспокоится об учителе и директоре, которым сейчас тоже несладко из-за массы проверок.

- Я обычный деревенский парень, просто рядом был, хорошо, что машинально среагировал. А популярность – это не про меня, – говорит Андрей.

Однако руководитель «Донцов» считает, что всем крупно повезло, что рядом был сильный человек.

- Если бы это был не столь физически подготовленный парень, могла и девочка сильно пострадать, и заступник, - рассуждает Сергей Сосницкий. – У него хватило сил удержать нож, пока не подоспела помощь.

Андрей Соловьев отреагировал первым. Фото: Юлия Данильченко

Последний звонок все же звучал

Замглавы администрации района Елена Вязова была на той школьной линейке почетным гостем.

- Все было очень быстро, паники не было, – подчеркивает она. - После того, как девочке оказали помощь, парня изолировали, линейка продолжилась. Играла музыка, запускали шарики. Конечно, сценарий сократили. Но в колокольчик все же звонили.

Вечером было праздничное чаепитие, торт. Лена была на видеосвязи. Чувствует она себя хорошо. Те, кто ее хорошо знает, смеются: это она оказала помощь психологам, а не они ей.

Причина нападения подростка на линейке с ножом на одноклассницу остается загадкой

- Никто не ожидал от него такого. Поступок подлый, я бы сказал, – говорит Андрей. - Вообще не понятно, какие мотивы, что к этому привело. Никто такого не мог подумать про Гошу. С детства – тише воды, ниже травы. Никто его из класса не трогал, не обижал, не избивал, не пугал, вообще не было такого. Старались помогать, когда не может ответить, учителя тоже. У него очень плохое зрение, насколько мне известно, поэтому тяжело читать, что-то учить. Особо никто на него не давил.

Лена готовится к ЕГЭ, Гоша - в СИЗО. Фото: соцсети.

В этой истории много непонятного. Гоша в тот день вместе со всеми на линейке читал стихи и пел, стоял на сцене на виду у всех. Но у него был с собой нож, он четко дождался окончания песни и накинулся на Лену. Получается, планировал, готовился? Но к чему? Закончить это ему не дали одноклассники. Мотивы парня, который приставил нож к горлу девушки на виду у всей школы, пока не ясны. В этом разбираются следователи. Ближайшие два месяца Гоша проведет в СИЗО.

*Имена подростков изменены согласно требованиям законодательства.

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