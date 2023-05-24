Хотел привлечь внимание: ученики и учителя о выпускнике, который напал на одноклассницу с ножом на линейке

ЧП случилось прямо на школьной линейке. Скрин видео

Прозвенел последний звонок, выпускники готовятся сдавать первые экзамены. Но жители Иловли под Волгоградом, да и всей страны, обсуждают нападение 17-летнего Гоши* на одноклассницу Лену* - прямо на праздничной линейке в присутствии школьников, учителей и родителей юноша пытался перерезать сверстнице горло после прощальной песни. Что же толкнуло подростка на отчаянный поступок? «КП-Волгоград» пообщалась с участниками этого события.

Напомним, 23 мая, идет линейка. Последний звонок. Дети читают стихи, поют песни. Гоша тоже читает стихи и поет. Все в шоке от того, что все это, зная, что после нападет. И сделал это он не втихаря где-то в туалете, а на виду у всей школы. То есть явно хотел привлечь внимание. С какой целью, пока непонятно. После нападения линейка продолжилась. Когда пришли полицейские, на его лице был ужас. Видимо, только тогда он осознал, что натворил.

Все произошло прямо на сцене на школьном дворе. Фото: Юлия Данильченко

«С его стороны была такая агрессия, ярость, безумная сила!»

После линейки 11-й класс Иловлинской школы №1 долго не мог прийти в себя. Пришлось перенести праздничное чаепитие на вечер, но к пяти часам выпускники собрались вместе – все-таки важное событие, скоро они разъедутся, будут реже видеться, у каждого начнется взрослая жизнь. Раненая Лена прийти не смогла. Она подключилась к одноклассникам по видеосвязи. Конечно, главной темой стало нападение.

Выпускник Андрей - добрый, открытый, светлый, с хорошим чувством юмора парень. Он явно смущен от повышенного внимания. Несмотря на то, что он спас девушке жизнь, героем себя не считает. Сейчас его и всех остальных ребят больше волнуют экзамены. Но все же он с ужасом вспоминает, как не мог ничего сделать с щуплым Гошей, который держал нож у горла Лены: «С его стороны была такая агрессия, ярость, безумная сила!».

Саша, Андрей и Влад бросились на помощь девушке (на фото слева направо). Фото: Юлия Данильченко

Ничем не отличался от остальных

Среди местных ходит мнение, что внутренние переживания у Гоши начались после смерти папы. Мужчина скоропостижно скончался пару лет назад от ковида. Для подростка, который был сильно привязан к отцу, это стало настоящим ударом. Хотя внешне никаких проявлений не было: в телефоне и компьютере Гоши не нашли никаких подозрительных групп, друзей, фотографий и переписок. Он был совершенно обычным ребенком.

Материальных проблем в семье не было. Мама как могла поднимала сына в одиночку. Гоша носил хорошие вещи, всегда был опрятен, ничем не отличался от остальных.

- Они живут тут более двадцати лет. Мальчик родился при мне. У Людмилы старший сын живет в Волгограде, у него семья. Гоша – нормальный мальчишка, не отличался от других. Всегда чистенький, ухоженный, аккуратный, воспитанный, спокойный такой. Я даже не знаю, что это за беда такая. Что он натворил, что натворил, себе жизнь сломал... Мать в ужасе, - сопереживает соседка Ольга Александровна. – Гоша очень любил отца. Он его в поликлинику водил за руку, когда папа заболел ковидом. Я еще говорила: какой молодец, за отцом как ухаживает. Маме всегда и во всем помогал, всегда с ней. Люда – во всех отношениях хороший человек, мы ни разу не конфликтовали, - продолжает женщина. – Вчера я с улицы заходила, видела у них дома полицию. Людочка заплаканная. У человека большое горе.

По словам женщины, к Гоше никогда не приходили друзья, да и сам он несмотря на возраст редко гулял со сверстниками. Мама Гоши дверь не открывает, с журналистами общаться не хочет. Поддержать ее приехали старший сын и внук, которые живут в Волгограде.

В этом доме жили Гоша с мамой. Семья обычная, говорят соседи. Фото: Юлия Данильченко

«С детства – тише воды, ниже травы»

Сверстники тихони Гоши до сих пор не могут понять, почему он так поступил. Он рос в неполной, но приличной семье. Ни единого конфликта в школе у него ни с кем никогда не было.

- Никто такого не мог подумать про Гошу. С детства – тише воды, ниже травы. Никто из нашего класса его не трогал, не обижал, не избивал, не пугал, вообще не было такого. Старались помогать, когда не может ответить, учителя тоже. У него очень плохое зрение, насколько мне известно, поэтому тяжело читать, что-то учить. Особо никто на него не давил, - говорит Андрей. - Никто не ожидал от него такого. Поступок подлый, я бы сказал. Вообще не понятно, какие мотивы, что к этому привело.

Гоша два месяца будет в СИЗО. Скрин видео

Звездочки класса и тихоня

Директор школы №1 Светлана Попова как никто знает этих детей.

- Лена пришла в нашу школу два года назад. Класс сборный. Она сразу стала лидером, активно включилась в жизнь школы. Принесла с собой харизму, праздничное настроение, активность души, прямолинейность. Светлый позитивный человек. Мечтает стать юристом. Андрей очень серьезный, ответственный, спортсмен. Наши звездочки, - рассказала Светлана Попова.

Про Гошу в школе говорят открыто – он всегда был спокойным мальчиком. Но психом его никто не считал.

- Не могу сказать ни одного плохого слова. В школе он не был замечен нигде, никогда. Не стоял на учете, не был в группе риска. Спокойный, уравновешенный мальчик. Никогда ни с кем конфликтов не было. В силу интеллектуальных особенностей был немного слабее в обучении, чем остальные одноклассники. Они оберегали его, помогали, можно сказать, опекали. Очень за него переживаю. Он всегда был стабильный, не вспыльчивый, никакой агрессии - домашний мальчик, - говорит директор.

К слову, на следующий день после ЧП перед первыми экзаменами учеников досконально досматривали и заставляли снять даже острые заколки.

Несмотря на случившееся, ребята много смеются и шутят. Лишь иногда замолкают, понимая, что у них жизнь только начинается, а Гошу ждет тюрьма или психушка. Впереди у них важное событие – сдача ЕГЭ и поступление в вуз.

Лена готовится к экзаменам и совсем не рада такому вниманию к себе. Фото: соцсети.

Лена мечтает стать юристом. Андрей планирует поступать в ВГСПУ, хочет стать преподавателем физики и математики. Но рассматривает и военные вузы. Подаст документы и в аграрный университет, потому что там есть военная кафедра. Вообще с детства мечтал поступить в академию ФСБ, но, говорит, туда сложно пробиться из Иловли.

– Пойти в армию и стать военным тоже есть такая идея. После сдачи ЕГЭ будет видно, что, как и куда, - размышляет Андрей.

Следствию предстоит собрать воедино все детали случившегося: какой был мотив был у выпускника, заранее ли готовился, планировал. Все эти факторы окажут влияние на исход дела и решение суда. В любом случае, условным сроком Гоша не отделается, считает юрист. Ближайшие же два месяца парень проведет в СИЗО.

*имена несовершеннолетних изменены согласно требованиях законодательства.

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