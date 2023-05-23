Все произошло прямо на линейке в день последнего звонка. Скрин видео

Прощальная линейка должна была стать трогательным моментом для выпускников школы №1 в рабочем поселке Иловля Волгоградской области. Но последний звонок так и не прозвучал.

В 8.30 одиннадцатиклассники, первоклашки, учителя и родители собрались во дворе. Выпускники поднялись на сцену, играла музыка. Стоящий с краю парень в белой рубашке, - этот момент попал на видео, - словно приобнял за плечи стоящую перед ним девушку. Она обернулась, и вдруг он полоснул ее ножом по горлу.

Ребята практически не общались. Фото: соцсети

- Все стояли, слушали, как 11-й и первые классы исполняют песню, вдруг крики. Прямо на глазах у нас это случилось, - рассказывают школьники. - Весь 11 класс сбежался к этой девушке, начали разнимать их, его еле оттащили!

Видно, что парень, полоснувший девчонку, немного ниже одноклассников, худенький… И тем не менее, вцепился так, что несколько человек его едва оторвали от жертвы, вывернули руку, чтобы забрать нож. Слышно, как родители за кадром отчаянно зовут других детей: «отходите, отходите!!!».

Позже, когда уже стали разбираться в случившемся, выяснилось, первым на помощь бросился выпускник Андрей Соловьев. Он стоял ближе всех.

Андрей стал героем дня. В будущем он мечтает стать полицейским. Фото: Иван Гель

- Андрей вообще умница, - растроганно расскажут потом учителя. – Он хорошо учится, кроме того, у него сильная спортивная подготовка. Удивительно, что мечта – работать в полиции, вот так совпало. С ребятами они, слава богу, отбили девочку.

Раненую увели в школу, приехали врачи, полиция, следком.

- Школьницу осмотрели врачи Иловлинской ЦРБ, оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Рана неглубокая, уже сейчас пострадавшая дома, – рассказали в облздраве.

Узнав о ЧП, к семье пострадавшей приехал глава района Иван Гель. Убедился, что все хорошо, спросил у семьи, нужна ли помощь.

- Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. Всё нормально, настроение и самочувствие хорошие, - написал он в своем телеграм канале.

Красавица, отличница…

Лена пытается оправиться от шока. Девушка отличница, идет на золотую медаль. От помощи семья отказалась. Родители рассказали, дочка приходит в себя и уже больше старается успокаивать их: обещала со всем справиться, главное, нужно разобраться с экзаменами, первый уже через шесть дней. Старается думать об учебе. Как всегда, ведь она одна из лучших в классе учениц.

Лена - красавица, умница, активистка. Фото: соцсети

Первая версия случившегося – неразделенная любовь. За Леной ухаживали многие. Может, отвергла? А шансов завоевывать ее после школы почти не оставалось? Эта версия сейчас тоже не исключается (хотя есть и другая, об этом – далее). Но ее саму предположения о даже возможном романе с Гошей сильно огорчили.

- У нее точно с ним ничего не было, - рассказали «КП» одноклассницы. – Может, он что-то там и надумал себе, мы не знаем, но если и да, не показывал. Она вообще видела, что такое пишут в соцсетях, расстроилась из-за этого еще больше.

Обычный пацан

Гоша, более-менее хорошо учился, тихий, спокойный. Буйным нравом не отличался, хотя, по словам одноклассников, иногда и мог вспылить. Обычный 17-летний парень, как все. Раньше никаких стычек в школе между одноклассниками не было. К Лене, даже если что-то и испытывал, не подходил. Не дружили и вообще почти не общались. Что известно о семье? У парня недавно умер отец, мама осталась одна.

Перочинный нож, с которым он напал на девушку, Гоша приносил в школу и раньше, иногда с другими вещами выкладывал на стол. Зачем? С одноклассниками не обсуждал, учителя, скорее всего, этого просто не видели.

Версия следствия

На допросе Гоша ведет себя странно. Речь замедленная, иногда «зависает».

- По предварительным данным, каких-либо конфликтов с одноклассницей не было, и выбор жертвы был случайным, – рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Выходит, еще одна версия - под руку выпускнику мог попасться и любой одноклассник, стоящий рядом, или первоклашка? Отчасти это подтверждают его слова на допросе (если не врет). Смысл: хотел взять одноклассницу в заложники и требовать выкуп.

- Зачем ты ее полоснул? Что она тебе сделала? – спрашивает следователь.

- Да ничего, – Гоша машет головой.

- Просто так, что ли? А зачем ты хотел ее убить?

- Вымогательством заняться... Денег.

- У кого?

- Да со всей школы, и у ее мамки с папкой.

- А ты знаешь, как у нее фамилия?

- Это... (молчит).

Гоша - обычный парень, щуплый, в очках. Фото: кадр оперативного видео

Возбудили дело, задержали

Сейчас Гошу задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство». Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль. Если психиатрическая экспертиза подтвердит наличие проблем, парня ждет принудительное лечение. Иначе – колония.

Пока полиция, следственный комитет и прокуратура проводят расследование и выясняют детали. Проверяют чиновники и школу, где случилось ЧП. Не было ли тревожных сигналов, можно ли было проследить, чтобы ученик не принес с собой нож, - вопросов тоже пока много.

*Имена подростков изменены согласно законодательству.

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