Бастрыкин взял на контроль дело о поножовищине на линейке в Иловлинской школе

Резонансное дело не осталось незамеченным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поножовщине на школьной линейке в Иловлинском районе под Волгоградом. В отношении 17-летнего юноши, попытавшегося перерезать горло раскладным ножом своей однокласснице, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». «КП-Волгоград» рассказывает всю хронологию событий этого резонансного происшествия.

В обычной жизни девушка и молодой человек практически не общались. Фото: соцсети

23 мая 2023 года в Иловлинской школе №1 проходила торжественная линейка, приуроченная к празднованию «Последнего звонка». Во время массового номера с участием 11-классников, один из выпускников достал раскладной нож и попытался им перерезать горло стоящей впереди него однокласснице. Весь 11 класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили. Особенно отличился Андрей Соловьев, который стоял ближе всех к 17-летней выпускнице, быстро отреагировал и начал оттаскивать нападавшего. Инцидент засняли на видео ничего не предвещавшие гости мероприятия.

Кадр момента нападения ФОТО: скриншот видео

Андрей Соловьев повел себя как настоящий герой

Девушка, к счастью, осталась жива, однако ей понадобилась помощь врачей. Рана оказалась неглубокой, ей наложили швы, отправили домой, позже ей оказали помощь психологи. Теперь пострадавшей выпускнице нужно прийти в себя, чтобы продолжить подготовку к экзаменам.

На счет нападавшего, который был задержан правоохранительными органами прямо на линейке, знакомые отзываются хорошо – говорят, что был не буйным, тихим, спокойным. С потерпевшей 17-летний парень не общался, не замечали окружающие и следов влюбленности в красавицу-одноклассницу. У парня недавно умер отец, мама воспитывал его одна.

На допросе молодой человек вел себя крайне странно. Кадр из оперативного видео

Наличие ножа у молодого человека окружающих не смутило – он приносил его в школу. Но на профилактических учетах не стоял. Однако во время допроса в полицейском участке выпускник отвечал на наводящие вопросы бессвязно. Ему предстоит пройти психологическую экспертизу.

Делом о поножовщине на школьной линейке сразу же занялись региональный следственный комитет, полиция, прокуратура. Теперь же ход расследования будет поставлен на контроль еще и в центральном аппарате ведомства.