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Происшествия23 мая 2023 19:01

Бастрыкин взял на контроль дело о поножовищине на линейке в Иловлинской школе

Ход расследования будет контролироваться в центральном аппарате
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Резонансное дело не осталось незамеченным

Резонансное дело не осталось незамеченным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о поножовщине на школьной линейке в Иловлинском районе под Волгоградом. В отношении 17-летнего юноши, попытавшегося перерезать горло раскладным ножом своей однокласснице, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». «КП-Волгоград» рассказывает всю хронологию событий этого резонансного происшествия.

В обычной жизни девушка и молодой человек практически не общались. Фото: соцсети

В обычной жизни девушка и молодой человек практически не общались. Фото: соцсети

23 мая 2023 года в Иловлинской школе №1 проходила торжественная линейка, приуроченная к празднованию «Последнего звонка». Во время массового номера с участием 11-классников, один из выпускников достал раскладной нож и попытался им перерезать горло стоящей впереди него однокласснице. Весь 11 класс сбежался в кучу к этой девушке, начали разнимать их, парня еле оттащили. Особенно отличился Андрей Соловьев, который стоял ближе всех к 17-летней выпускнице, быстро отреагировал и начал оттаскивать нападавшего. Инцидент засняли на видео ничего не предвещавшие гости мероприятия.

Кадр момента нападения ФОТО: скриншот видео

Кадр момента нападения ФОТО: скриншот видео

Андрей Соловьев повел себя как настоящий герой

Андрей Соловьев повел себя как настоящий герой

Девушка, к счастью, осталась жива, однако ей понадобилась помощь врачей. Рана оказалась неглубокой, ей наложили швы, отправили домой, позже ей оказали помощь психологи. Теперь пострадавшей выпускнице нужно прийти в себя, чтобы продолжить подготовку к экзаменам.

На счет нападавшего, который был задержан правоохранительными органами прямо на линейке, знакомые отзываются хорошо – говорят, что был не буйным, тихим, спокойным. С потерпевшей 17-летний парень не общался, не замечали окружающие и следов влюбленности в красавицу-одноклассницу. У парня недавно умер отец, мама воспитывал его одна.

На допросе молодой человек вел себя крайне странно. Кадр из оперативного видео

На допросе молодой человек вел себя крайне странно. Кадр из оперативного видео

Наличие ножа у молодого человека окружающих не смутило – он приносил его в школу. Но на профилактических учетах не стоял. Однако во время допроса в полицейском участке выпускник отвечал на наводящие вопросы бессвязно. Ему предстоит пройти психологическую экспертизу.

Делом о поножовщине на школьной линейке сразу же занялись региональный следственный комитет, полиция, прокуратура. Теперь же ход расследования будет поставлен на контроль еще и в центральном аппарате ведомства.

ЧПКАРТИНА ДНЯ