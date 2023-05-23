В школе под Волгоградом выпускник на последнем звонке ударил ножом одноклассницу

ЧП произошло на линейке в школе. Фото: МБОУ Иловлинская СОШ №1

ЧП с поножовщиной произошло на линейке в день последнего звонка 23 мая в школе №1 рабочего поселка Иловля Волгоградской области. 17-летний выпускник ударил ножом одноклассницу. Девочку увезли из школы на скорой помощи, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Иловлинского района.

Как рассказали в школе, происшествие случилось сразу после начала линейки в школе на улице Красноармейской. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Жизни пострадавшей школьницы ничего не угрожает. Нож задел ее по касательной, ранение оказалось не критичным. Медики оказали ей помощь, госпитализация не понадобилась.

Подробности ЧП уточняются.

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