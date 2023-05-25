«Я обычный деревенский парень, просто оказался рядом»: рассказ героя, который спас отличницу от напавшего с ножом на последнем звонке под Волгоградом

Андрей раз за разом подчеркивает, что спасение одноклассницы - не только его заслуга. Фото: Юлия Данильченко

По всей стране прошли последние звонки. Выпускники готовятся к экзаменам. Но 17-летний одиннадцатиклассник Гоша* из райцентра Иловля под Волгоградом проведет ближайшие два месяца в СИЗО. Его ждет психиатрическая экспертиза после ЧП на последнем звонке. На линейке 23 мая ученик на глазах у всей школы прямо на сцене полоснул ножом выпускницу, отличницу и гордость школы Лену*. С какой целью он это сделал, до сих пор не понятно. Первое, что все предположили, неразделенная любовь. Хотя на первом допросе он несвязно бормотал что-то про вымогательство, мол, хотел получить выкуп со школы или с родителей одноклассницы. Все это сейчас выясняется. Когда пришли полицейские, на его лице был ужас. Видимо, только тогда он осознал, что натворил.

ЩУПЛЫЙ, НО НОЖ ВЫБИЛИ С ТРУДОМ

Андрей Соловьев был первым, кто схватил нападавшего за руку и увел ее от горла девочки. Его и друзей, которые тоже были на линейке, журналист «КП-Волгоград» застал за необычным для современных подростков занятием – посвящением в казаки. Ребята занимаются в казачьей молодежной общественной организации «Донцы». Шутят, смеются, уже отошли от шока и даже успели подзабыть хронологию событий. Вместе пересматриваем видео нападения на Лену*.

- Я заметил, что он, как мне показалось, полез обниматься с одноклассницей. Это было очень странно, я почувствовал, здесь что-то не то. Он был тихоней, ни с кем не здоровался и не общался. Когда я уже повернулся, увидел лезвие у горла Лены и бросился на помощь, – рассказывает Андрей.

В тот момент он не осознавал, что происходит. Говорит, среагировал на автомате.

- Схватил его за запястье, начал отводить руку с ножом вверх, кричать, чтобы забрали нож, чтобы помогли. Была то ли агрессия, то ли ярость вообще непонятная, какая-то безумная сила с его стороны, – вспоминает парень.

Директор школы Светлана Попова в тот момент стояла слева от класса. Когда Лена начала падать, подумала, что девушка теряет сознание. Потом услышала крик. Одноклассник Саша тоже на него отреагировал, когда вместе с первоклашками они закончили петь песню «О школе», увидел нож и побежал помогать.

Гоша с виду щуплый, но нож у него отбирали сразу несколько одноклассников, педагогов и мужчин. Кадр видео

Андрей раз за разом подчеркивает, что спасение Лены - не только его заслуга. И признается, что в одиночку вряд ли одолел бы Гошу. Хоть с виду он кажется щуплым, но вцепился в нож так, что отобрать его было не просто.

- Да, я первым среагировал, но моментально подключились другие парни. Подбежал Паша Ткаченко, схватил его за спину, Сергей Парфенов помогал держать его руку, Саша Волобуев, все остальные. Затем директор школы, учитель математики и классный руководитель. Все пытались выбить нож из рук. Дальше подбежал отец Лены, и только ему удалось обезоружить. Когда все закончилось, наступил какой-то ступор, оцепенение, я вообще не понимал, что произошло. Благо, все обошлось.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ

Андрей – добрый, открытый, с хорошим чувством юмора. Ему явно нелегко от повышенного внимания прессы. Героем себя не считает. Его, как и остальных выпускников, больше волнуют экзамены. Андрей с детства мечтал поступить в академию ФСБ, но, говорит, из Иловли туда пробиться сложно. Сейчас рассматривает армейские вузы, а также аграрный университет, потому что там есть военная кафедра. Еще один вариант – педуниверситет, факультет физики и математики.

- Я обычный деревенский парень, просто рядом был, хорошо, что машинально среагировал. А популярность – это не про меня.

Однако наставник «Донцов» Сергей Сосницкий считает, всем крупно повезло, что рядом оказался крепкий защитник:

- Если бы это был не столь физически подготовленный парень, могла и девочка сильно пострадать, и заступник. У него хватило сил удержать нож, пока не подоспела помощь.

Казаки Саша, Андрей и Влад и их руководитель Сергей Сосницкий - слева направо. Фото: Юлия Данильченко

Замглавы администрации района Елена Вязова была на той школьной линейке почетным гостем. Говорит, все произошло очень быстро, но паники не было:

- После того, как девочке оказали помощь, парня изолировали, линейка продолжилась. Родители поздравили ребят, музыка, хлопушки, шарики, последний звонок – было все, хотя сценарий сократили.

Вечером все собрались на праздничное чаепитие с тортом. Лена присоединилась к одноклассникам по видеосвязи. Чувствует она себя хорошо. Те, кто ее знают, смеются: это она оказала помощь психологам, а не они ей.

После произошедшего девушка с головой ушла в подготовку к экзаменам. Ее цель – сдать ЕГЭ на 100 баллов. Поступать будет на юридический. Первые экзамены начнутся 29 мая.

ЗВЕЗДОЧКИ И ТИХОНЯ

Сверстники Гоши до сих пор не могут понять, почему он так поступил. Говорят, ни одного конфликта в школе у него ни с кем никогда не было.

Директор хорошо знает всех этих ребят. 11 класс небольшой – всего 16 человек.

- Лена пришла в нашу школу два года назад. Класс сборный. Она сразу стала лидером, включилась в общественную жизнь, работала диктором на районном телевидении. Принесла с собой харизму, праздничное настроение, активность души, прямолинейность. Светлый позитивный человек. Андрей - очень серьезный, ответственный, спортсмен. Наши звездочки, - рассказывает Светлана Попова.

Про Гошу в школе говорят открыто – он всегда был спокойным мальчиком. Психом его никто не считал.

- Не могу сказать ни одного плохого слова. Не стоял на учете, не был в группе риска. Спокойный, уравновешенный. Конфликтов не было. Однако в силу интеллектуальных особенностей был немного слабее в обучении, чем остальные одноклассники. Они оберегали его, помогали, можно сказать, опекали. Очень за него переживаю. Он всегда был стабильный, не вспыльчивый, никакой агрессии - домашний мальчик, - говорит директор.

- Никто не ожидал от него такого. Поступок не из хороших, даже подлый, – рассуждает Андрей. - Вообще не понятно, какие мотивы, что к этому привело. С детства – тише воды, ниже травы. Никто его из класса не трогал, не обижал, не избивал, не пугал. Старались помогать, когда не может ответить, учителя тоже. У него очень плохое зрение, насколько мне известно, поэтому тяжело читать, что-то учить. Особо никто на него не давил.

Лена готовится к экзаменам, а Гоша - в СИЗО. Фото: соцсети

Жители поселка предполагают, что Гоша мог измениться после смерти папы. Мужчина скоропостижно скончался пару лет назад от ковида. Для подростка, который был сильно привязан к отцу, это стало настоящим ударом. Хотя внешне это никак не проявилось: в телефоне и компьютере парня не нашли никаких подозрительных групп, друзей, фотографий и переписок.

Материальных проблем в семье не было, хотя и жили небогато. Мама работает техничкой, как могла поднимала сына в одиночку. Гоша носил хорошие вещи, всегда был опрятен, ничем не отличался от остальных.

- Они живут тут более двадцати лет. Мальчик родился при мне. У Людмилы старший сын живет в Волгограде, у него семья. Гоша – нормальный мальчишка. Всегда чистенький, ухоженный, аккуратный, воспитанный, спокойный такой. Даже не знаю, что это за беда такая. Что он натворил, себе жизнь сломал... Мать в ужасе, - сопереживает соседка Ольга Александровна.

По словам соседей, подросток очень любил отца, матери всегда и во всем помогал. К Гоше никогда не приходили друзья, да и сам он редко гулял со сверстниками. Сейчас его мама дверь не открывает, с журналистами общаться не хочет. Поддержать ее приехали сын и внук.

КОМПЕТЕНТНО

«Условного не будет»: что грозит выпускнику

Ольга ЗАВГОРОДНЕВА, юрист:

- Как показывает судебная практика, условное наказание по таким делам, как убийство и незавершенное убийство, не применяется. Даже с учетом того, что он несовершеннолетний и наличия многочисленных смягчающих вину обстоятельств. Потенциально ему грозит реальное наказание в виде лишения свободы. Будут скидки на личность и на возраст.

Следствию предстоит установить, какой был мотив был у выпускника: ревность, зависть, месть или что-то еще. А также способ: где он взял орудие преступления – складной нож, заранее ли готовился, планировал. Все эти факторы окажут влияние на исход дела и решение суда.

Если парня признают невменяемым, его ждет длительный период принудительного лечения в психиатрической клинике - это не уход от ответственности, а самостоятельная мера. Она неизгладимо отражается на судьбе и биографии человека. Решение об окончании принудительного лечения принимается судом.

*Имена подростков изменены согласно законодательству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Маленький, худенький, а еле оттащили»

Все подробности ЧП на линейке под Волгоградом, где выпускник порезал отличницу ножом (подробности).

На ее месте мог оказаться первоклашка: напавший на одноклассницу выпускник не первый раз пришел в школу с ножом (подробности ЧП на линейке).

Внезапно приставил нож к горлу: под Волгоградом выпускник порезал одноклассницу на последнем звонке (подробности).

У нее экзамен через шесть дней: что известно о выпускнице, которую чуть не зарезал одноклассник на последнем звонке под Волгоградом

Пострадавшей от удара ножом на линейке в школе в Волгоградской области оказалась отличница (подробнее).

Замкнутым стал. Учился не очень: что известно о выпускнике, который чуть не зарезал одноклассницу на последнем звонке под Волгоградом

Гоша сильно изменился в последние два года. но такого от него никто не ждал (подробнее).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Конфликты подростков: как их остановить учителю и родителям (подробнее).