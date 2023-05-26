Под Волгоградом уволили полицейского после слива видео с допросом порезавшего одноклассницу выпускника

Эта видеозапись появилась в соцсетях сразу после нападения. Фото: скрин с видео.

В Иловлинском районе Волгоградской области уволили участкового после слива видео с допросом порезавшего на последнем звонке одноклассницу 17-летнего выпускника. Запись, которая была сделана 23 мая предположительно полицейским, сразу после случившегося попала в сеть и стремительно распространилась в телеграм-каналах. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, в тот же день была проведена служебная проверка, сотрудника правоохранительных органов уволили на следующий день после инцидента из-за отрицательной характеристики.

На видеозаписи юный фигурант уголовного дела дает свои первые показания и рассказывает о мотивах, побудивших его на глазах у взрослых и детей напасть на сверстницу с ножом. Видно, что юноша шокирован и явно не понимает, что натворил. Выпускник лишь пояснил, что хотел «заняться вымогательством денег».

Нападение на отличницу произошло прямо во время праздничной линейки. Подозреваемый вместе со всеми читал стихи и пел песни, а потом хладнокровно достал нож и поднес его к горлу одноклассницы. К счастью, стоявшие рядом одноклассники сумели защитить девушку. В настоящий момент школьник находится в СИЗО, на него возбуждено уголовное дело. Идет расследование.

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