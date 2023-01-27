«Поезд Победы» сделает четыре остановки в Волгограде и области

В Волгограде поезд будет три дня. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Интерактивный передвижной музей «Поезд Победы» в честь 80-летия Победы в Сталинградской битве прибудет в Волгоградскую область на целую неделю. Посмотреть экспозицию можно будет бесплатно с 29 января по 4 февраля 2023 года на четырех станциях, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ПривЖД.

В Камышине «Поезд Победы» будет стоять с 29 по 30 января 2023 года, на вокзале Волгоград-1 - с 31 января по1 февраля, на станции Сарепта - 2 февраля, и на станции Донская - с 3 по 4 февраля. Музей будет открыт для посетителей с 10.00 до 19.00.

В «‎Поезде Победы» – десять вагонов с разной тематикой военного времени. Там есть и медсанбат, и бойцы, которые едут на фронт, и вагон-бронепоезд, и множество мультимедийного оборудования. Экскурсию по поезду в формате аудиогида проводит цифровой персонаж – девушка Лидия.

Попасть в поезд-музей можно, получил бесплатный электронный билет на сайте поездпобеды.рф. Билеты появляются для конкретного города появляются за 1-2 дня до прибытия в город. Учтите, что одновременно в одном вагоне смогут находиться не более 12 человек. На 1 билет могут пройти один взрослый и дети, которых специально регистрировать не нужно. Если подросток от 12 до 17 лет идет один, ему понадобится отдельный билет.

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