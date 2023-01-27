Под Волгоградом с танками, бронетранспортерами и взрывами покажут финальное сражение Сталинградской битвы

В Волгоградской области 2 февраля пройдет масштабная историческая реконструкция Фото: Андрей МИРЕЙКО

Среди многочисленных мероприятий в рамках празднования 80-летия Сталинградской Победы в Волгоградской области пройдет масштабная военно-историческая реконструкция. 2 февраля более 500 реконструкторов из разных регионов страны воспроизведут операцию «Кольцо», во время которой немецко-фашистские захватчики были разбиты на Волге. Историческая реконструкция «За Сталинград!» состоится в Средней Ахтубе.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы мероприятия, которыми выступают Российское общество «Знание» совместно с Университетом «Синергия», во время реконструкции будет показано, как красноармейцы окружили и разгромили 6-ю армию Вермахта во главе с генерал-фельдмаршалом Паулюсом. Масштабность и зрелищность реконструкции придадут пиротехники, каскадеры и различная военная техника времен Великой Отечественной войны. В частности, будут задействованы танки Т-34, Т-60, Т-70, PzKpfw I, Pz 38t, грузовики, бронетранспортеры, мотоциклы, пушки и минометы.

- Гостями мероприятия станут около 1000 российских школьников, студентов колледжей и вузов, ветеранов Вооруженных Сил и участников боевых действий. В рамках проекта будет работать выставка немецкой и советской военной техники времен Великой Отечественной войны, - отметили организаторы.

Историческая реконструкция «За Сталинград!» 2 февраля пройдет в Средней Ахтубе на территории авиационно-спортивного клуба имени Числова (ул. Промышленная, 15) в 12.30.

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