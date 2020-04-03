2020-04-03T00:00:10+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, новости на 3 апреля 2020 года: больницы переоборудуют в госпитали

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на утро 3 апреля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Так оборудованы специальные скорые для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус.Так оборудованы специальные скорые для перевозки пациентов с подозрением на коронавирус.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Восемь заболевших коронавирусом в четырех городах, 63 человека в больницах, более 3,4 тысячи карантинщиков - таковы последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на утро 3 апреля 2020. Обстановка с COVID-19 пока под контролем. Но санитарные врачи опасаются, что вспышка заболевания произойдет среди учащихся школы в Волжском, где заразившийся коронавирусом подросток побывала уже после возвращения из Дубая. А в Волгограде, тем временем, готовят под госпиталь больницу Ильича.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, лишь один из заразившихся коронавирусом находится в боксе с подачей кислорода, остальные болеют в легкой форме. Есть и один бессимптомный случай.

Волгоград третий день живет в режиме общей самоизоляции. Президент объявил о продлении нерабочей недели на месяц - до 30 апреля. Но окончательное решение глава государства отдал на откуп регионам. Пока губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подписал постановление о введении ограничений из-за коронавируса лишь по 5 апреля 2020 включительно. А в Москве не только продлили режим до 1 мая, но и ужесточили меры. В столице 2475 заболевших коронавирусом и 20 погибших, всего по стране 3548 заразившихся и 31 смерть.

Улицы Волгограда на нерабочей неделе опустели, но не совсем. Магазины и аптеки урезали время работы. Общественный транспорт остановили. Лишь утром и вечером организовали специальные маршруты автобусов, которые везут людей на работу и обратно. Почти все электрички также отменили, оставили только 10 рейсов в день. Пустили автобусы в пригород.

Но многие работают посменно. Поэтому немало медиков, сотрудников прокуратуры, продавцов ездят на работу на такси. Для передвижения по городам и поселкам сотрудникам должны выдать справку на работе. Остальные волгоградцы, чтобы выйти в магазин или выгулять собаку, должны сами написать уведомление, проставив дату, адреса и время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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