Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Из-за опасности распространения коронавируса в Волгоградской области, вслед за Москвой и другими регионами, вводится всеобщий режим самоизоляции. Таким образом, власти хотят максимально ограничить передвижение людей по городу и области. Именно, чтобы люди остались дома с 1 по 5 апреля 2020 апреля режим самоизоляции вводится на всей территории Волгоградской области вне зависимости от возраста.

До какого числа будет действовать режим самоизоляции?

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде и области продлится как минимум пять дней и будет действовать с 1 по 5 апреля 2020 года. При необходимости жетские ограничения могут и продлить.

Можно ли выходить из дома в Волгограде в период самоизоляции из-за коронавируса?

- Да. Из дома в период всеобщей самоизоляции в Волгограде можно выйти, чтобы выгулять собаку или в ближайший магазин за продуктами, при необходимости - вынести бытовой мусор.

Будут ли вводиться пропуска для выхода из дома в Волгограде?

- Нет, пропускной режим во время всеобщей самоизоляции в Волгограде вводить не будут. Так что получать никакие пропуска не нужно.

Как будет работать общественный транспорт в Волгограде в период самоизоляции?

- Во время всеобщей самоизоляции в Волгограде и области встанет весь общественный транспорт. Отменили автобусы по области и междугородные, остановят скоростной трамвай, не будут ходить маршрутки и троллейбусы. Жители пригорода - Городища, Краснослободска, Ерзовки, Дубовки – общественным транспортом ездить не смогут. Для обеспечивающих жизнедеятельность города – коммунальщиков, силовиков, медиков, чиновников, работников заводов оставят только 9 автобусов, 1 один трамвай и электричку. Добраться на них можно будет только до работы и обратно по утрам и вечерам.

Можно ли ездить на работу в Волгограде в период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса?

- Ездить на работу волгоградцам можно, но только тем, чье присутствие на рабочем месте во время режима всеобщей самоизоляции необходимо. Всех остальных просят остаться дома и работать на удаленке.

Можно ли передвигаться на личном транспорте по Волгограду и области в период действия режима самоизоляции?

- Запрет на поездки на личном автомобиле в Волгограде с 1 по 5 апреля 2020 не будет введен. Передвижение по Волгограду на машине в период всеобщей самоизоляции из-за коронавируса решили не ограничивать. Поездки по городу и выезд за его пределы разрешены.

Еще одно ограничение: до 1 июня 2020 года в Волгограде и Волгоградской области приостановлено бронирование мест, а также размещение жителей и гостей региона в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских лагерях, на турбазах.

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