Коронавирус в Волгограде: как будет ходить транспорт с 1 по 5 апреля 2020

30 Март 2020 2020-03-30T19:27:27+03:00

Автобусы будут ходить только по утрам и вечерам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде с 1 апреля 2020 ввели режим полной самоизоляции, общественный транспорт ходить не будет, оставят работать 1 электричку, 1 трамвай и 9 автобусов [как ездить на работу в период самоизоляции]

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В Волгоградской области из-за угрозы коронавируса с 1 по 5 апреля 2020 решили ужесточить ограничения и ввести режим полной самоизоляции. Это значит, что по улицам города и области больше не будет ходить общественный транспорт. Отменят все межмуниципальные автобусы и электрички. В Волгограде остановят скоростной трамвай и троллейбусы. Оставят работать только 1 электричку, 1 трамвай в Красноармейском и 9 автобусов. Это будут спецрейсы, которые отвезут работающих волгоградцев к месту работы. Ходить общественный транспорт на нерабочей неделе в Волгограде будет с 1 по 5 апреля 2020 с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00. В остальное время уехать куда-либо можно будет только на личном авто.

При этом о тысячах жителей Волжского, Ерзовки, Дубовки, Городища и Краснослободска, которые работают в Волгограде, никто не подумал. Как они будут добираться до работы с 1 по 5 апреля, на данный момент не ясно.

С 1 по 5 апреля 2020 в Волгограде будут ходить спецмаршруты: электричка от «Шпалопропитки» до станций «Волгоград-1» и «Тракторная»; трамвай «Судоверфь - АО «Каустик»; автобусы: «К/р «Юбилейный» - «ТРК «Мармелад»; «Пл. Возрождения – Алюминиевый завод»; «Пос. Водстрой - пос. ГЭС»; «Больничный комплекс - Тулака»; «Жилгородок – Родниковая долина»; «Пос. ГЭС – ВолгоГРЭС»; «Ж/д вокзал - пос. ГЭС»; «Ж/д вокзал – пос. Горьковский»; «Ж/д вокзал – ж/д больница»; «Аэропорт – ж/д вокзал».

- Приостановка работы городского общественного транспорта – вынужденная мера, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии. - Информацию о расписании движения разместят на конечных остановках и в подвижном составе.

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В Волгограде с 1 апреля 2020 ввели режим полной самоизоляции, общественный транспорт ходить не будет, оставят работать 1 электричку, 1 трамвай и 9 автобусов [как ездить на работу в период самоизоляции]

ИСТОЧНИК KP.RU