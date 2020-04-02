Роспотребнадзор: школа в Волжском может стать очагом коронавируса
Накануне в оперштабе объявили о четырех случаях заражения коронавирусом в Волжском: там опасную инфекцию подхватила целая семья – 70-летняя бабушка и трое детей 10, 14 и 15 лет. Все они вернулись из Дубая 15 марта, а через несколько дней старшая пошла на уроки в школу №23. Под угрозой оказались сотни учеников.
- Определены все контактные, кто 20 марта посещал школу. Все посажены под медицинское наблюдение, у все произведен забор, исследование. Ну, может кого-то дома не нашли, единицы. Посмотрим, что будет. Я единственное переживаю, чтобы нам эта школа не дала очаг, у меня есть такие опасения, - прокомментировала на брифинге Ольга Зубарева, главный санитарный врач Волгоградской области.
Одна из учениц рассказала «КП-Волгоград», как она чувствует себя и когда ждать результатов:
- Я себя хорошо чувствую. Вся семья сидит дома. Анализы брали у всей школы, у меня в том числе. Результаты появятся сегодня.
Напомним, на сегодняшний день 8 жителей Волгоградской области заражены коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU