2020-04-02T13:00:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: школа в Волжском может стать очагом коронавируса

Более трех сотен учеников, а также их семьи и педагоги на карантине в ожидании результатов анализов
Юлия Данильченко
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Дети и родители ждут результаты анализов.Дети и родители ждут результаты анализов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Накануне в оперштабе объявили о четырех случаях заражения коронавирусом в Волжском: там опасную инфекцию подхватила целая семья – 70-летняя бабушка и трое детей 10, 14 и 15 лет. Все они вернулись из Дубая 15 марта, а через несколько дней старшая пошла на уроки в школу №23. Под угрозой оказались сотни учеников.

- Определены все контактные, кто 20 марта посещал школу. Все посажены под медицинское наблюдение, у все произведен забор, исследование. Ну, может кого-то дома не нашли, единицы. Посмотрим, что будет. Я единственное переживаю, чтобы нам эта школа не дала очаг, у меня есть такие опасения, - прокомментировала на брифинге Ольга Зубарева, главный санитарный врач Волгоградской области.

Одна из учениц рассказала «КП-Волгоград», как она чувствует себя и когда ждать результатов:

- Я себя хорошо чувствую. Вся семья сидит дома. Анализы брали у всей школы, у меня в том числе. Результаты появятся сегодня.

Напомним, на сегодняшний день 8 жителей Волгоградской области заражены коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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