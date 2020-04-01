2020-04-01T17:05:44+03:00
Общество

Коронавирус в Волжском: заболела целая семья

Среди 8 заразившихся коронавирусом в Волгоградской области трое детей и бабушка из одной семьи Волжского
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больнице сразу четыре человека из одной семьи - трое детей и бабушка.В больнице сразу четыре человека из одной семьи - трое детей и бабушка.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Число заразившихся коронавирусом в Волгоградской области выросло за последние сутки на 4 человека. Всего на 1 апреля 2020 в регионе 8 заболевших. При этом лишь двое из них в миллионном Волгограде и сразу четверо в Волжском. Коронавирусом заразилась целая семья, которая решила слетать на отдых в Эмираты – бабушка и трое детей 10, 14 и 15 лет. У остальных членов семьи диагноз коронавирус на данным момент не подтвержден.

Семья волжан прилетела из Дубая и вернулась в Волгоград 15 марта. Первой в Волжском коронавирус обнаружили у 15-летней девочки. Симптомы заболевания у нее проявились спустя 9 дней после поездки. 24 марта подростка забрали в инфекционную больницу. Остальные члены семьи оставались на домашнем карантине. Все окружение также взяли под контроль.

- По данным на утро 27 марта коронавирус у них не обнаружили, впереди повторное обследование, - сообщил журналистам несколько дней назад зам. руководителя облздрава Николай Алимов.

А после на карантин закрыли целую школу в Волжском. Под медицинским наблюдением оказались сразу 325 детей с 5 по 11 класс. Под угрозой коронавируса и их учителя, близкие. Выяснилось, что волжанка с подтвержденным коронавирусом успела на один день сходить в школу на занятия. Пока ни у одного из ее друзей диагноз не подтвержен. Зато 1 апреля руководитель облздрава сообщил еще о троих заболевших родственниках девочки. В больницу попали дети 10 и 14 лет и их 70-летняя родственница. Подросток был в Эмиратах вместе с сестрой. Двое членов семьи заразились уже от них. Еще у одного отдыхавшего в Дубае члена семьи диагноз не подтвердился.

У одного из юных волжан коронавирус протекает бессимптомно. Нет ни кашля, ни температуры. Сейчас оба ребенка под наблюдением врачей детской инфекционной больницы в центре Волгограда. Их старшая сестра лежит во взрослой инфекционке. Там же находится и бабушка. Ее сначала 26 марта с признаками респираторного заболевания привезли в госпиталь на базе 3-й больницы Волгограда, а уже 28 марта отправили в профильную больницу в Кировском. Но если состояние девочки опасений у медиков не вызывает, то 70-летняя женщина на подкачке кислорода.

- Медицинское наблюдение и обследование лиц, которые контактировали с заболевшими, продолжается, - сообщили в Оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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