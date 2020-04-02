2020-04-02T16:35:18+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: пенсию принесут домой

В апреле 2020 из-за угрозы коронавируса и введения режима общей самоизоляции пенсии и пособия сотрудники Почты России доставят на дом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Почтальоны будут работать, пока страна на карантине.Почтальоны будут работать, пока страна на карантине.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Большинство пенсионеров Волгоградской области давно получают пенсию на банковскую карту. Но есть и те, кто до сих пор каждый месяц приходит за пособиями на почту. В Волгограде с 1 по 5 апреля введен режим самоизоляции. Ограничения могут и продлить. Особенно важно соблюдать самоизоляцию как раз пожилым людям. Поэтому Почта России решила, что в апреле 2020 года почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом в привычный день выплаты.

- В Волгоградской области лишь 1,4% пенсионеров до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном УПФС.

По номеру горячей линии 8-800-1-000-000 также волгоградцы могут заказать доставку товаров из ассортимента почты (продукты и необходимые мелочи), подписку на газеты и журналы, оплату коммунальных услуг. У почтальонов есть мобильные терминалы, так что проблем с оплатой не возникнет. Оформить подписку также можно онлайн на сайте почты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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