Правила передвижения режима самоизоляции в Волгоградской области

С 1 апреля 2020 в Волгоградской области введен режим всеобщей самоизоляции. Действовать он должен пять дней. Но уже с первых часов стало ясно, что большинство жителей Волгограда являются «злостными нарушителями» режима. Чтобы снять вопросы, губернатор подписал Правила передвижения граждан на территории Волгоградской области. Документ вступил в силу с 1 апреля 2020 года. Это значит, что теперь волгоградцам разрешено выходить из дома только на службу, для получения экстренной медпромощи, в ближайший магазин, на мусорку или на прогулку с собакой (не далее 100 метров от дома). И с собой всегда нужно иметь паспорт (или иное удостоверение личности). Для идущих на работу также понадобятся служебное удостоверение или справка с работы. Для тех, кто собрался в магазин - заполняемое самостоятельно уведомление, в котором указана причина выхода из дома, адрес места жительства и время планируемого возвращения. Формы документов – пропусков также утверждены. Заполнять их нужно всем, кто идет пешком и передвигается на спецавтобусах, и всем, кто едет на автомобиле.

Как сообщает «КП-Волгоград» , Уведомление об убытии из места проживания (пребывания) жители Волгоградской области могут заполнить на компьютере и распечатать или написать от руки. В документе обязательно должны быть проставлены дата и время составления, подпись и ее расшифровка.

Образец пропуска для Волгоградской области.

Для тех, кто даже не смотря на режим всеобщей изоляции в Волгоградской области, обязан ходить на работу и обеспечивать нашу с вами жизнь, помимо паспорта понадобится заполнить и распечатать Справку от организации. На документе должна стоять подпись руководителя и печать (при ее наличии). А в самой справке должны быть указаны адреса места работы и проживания сотрудника.

Образец пропуска для Волгоградской области.

Запрет не распространяется на сотрудников служб, обеспечивающих безопасность и первоочередные нужды жителей региона - прокуроров, полицию, медиков, продавцов супермаркетов, фармацевтов.

СКАЧАТЬ ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЯ - правила передвижения (прил.1).doc

СКАЧАТЬ ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С РАБОТЫ - правила передвижения(прил.2).doc

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