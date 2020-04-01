Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде: медики едут на работу на такси, по улицам гуляют бабушки

Волгоград, 1 апреля 2020 года, семь утра – на улицах холодно и грустно. Обычно в этот день все шутили и устраивали веселые розыгрыши. Но сегодня волгоградцам не до смеха – из-за распространения коронавирусной инфекции в городе введен всеобщий режим самоизоляции: людям без особой надобности запрещено выходить из дома. И, надо сказать, наши горожане действительно изолировались.

Кажется, что в Городище все вымерли, но это не точно.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Без десяти восемь. Маршрутчики ушли в самоизоляцию. На конечной в Городище ни одной машины. Людей на улицах мало, только те, кто спешит на работу», - делится своими наблюдениями редактор «КП-Волгоград» Екатерина Симохина.

Но так не везде. Например, в Кировском районе в это же время на остановках ажиотаж. Автобусы ездят, но их явно мало – все битком.

«77-й, который приехал в семь утра, был забит настолько, что протиснуться в него было невозможно. 95-й был таким же.

«После 35 минут ожидания повезло наткнуться на отбившегося от мира водителя недавно закрытого маршрута, который не знал, что маршрут отменили на неделю и направлялся домой. На свой страх и риск подобрал четырех человек с остановки. А с завтрашнего дня самый нормальный способ добраться до дома - пешком. Восемь километров прогулки лишними конечно не будут, но не в сложившихся условиях. Однако, деваться некуда...», - делится в соцсетях один из пользователей.

И это не единственный возмущенный отзыв.

В автобусах людей битком, ни о какой дистанции в полтора метра между людьми и речи не идет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Сегодня утром, так называемый, спецрейс 95 был забит до отказа. Как же можно до такой степени сократить общественный транспорт? Какая уж тут дистанция! Один такой рейс сведёт на нет все усилия!», - негодует девушка по имени Ирина Багрова.

Правда, около 8 часов людей в автобусах заметно поубавилось.

"Уезжала в 8-15 на 95 автобусе с остановки "Санаторный". В салоне человек 12. Транспорта много, ходит полупустой. Правда, пересесть на трамвай не получилось. Оказывается, их отменили, так что шла пару километров пешком", - рассказывает волгоградка Екатерина Афанасьева.

- Оперативный мониторинг подтверждает наличие в транспорте горожан, не являющихся сотрудниками предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города или имеющих непрерывный производственный цикл, а также учреждений здравоохранения, - прокомментировали "КП-Волгоград" в пресс-службе администрации Волгограда. - Для того, чтобы из-за них не возникала переполненность автобусов, на линии в дополнение к 151 плановому автобусу были выведены 25 резервных единиц.

Еще сложнее тем, кто ежедневно добирался на работу из пригородов. Из Волжского в Волгоград пустили всего два автобуса, в Городище – ни одного.

О тех, кто ездит в областной центр из Дубовки, вообще забыли. А это и медики, и полицейские, и сотрудники других ведомств Утром они уперлись в закрытые двери автовокзала и просто поставили начальство перед фактом: «На работу не выйдем, так как транспорта нет». Сегодня они остались дома и пытаются найти попутчиков, с которыми смогут уехать в Волгоград завтра. Если машины будут пропускать через пост ГИБДД в районе Ерзовки.

Жители Городище тоже кооперируются в такси.

Волгоградцы кооперируются по несколько человек и нанимают такси - сегодня это самый реальный способ добраться на работу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Люди, которые стоят на остановке в центре Городища, конечно, ждут не автобуса. Его в посёлке нет уже много лет, и сегодня никто из властей не позаботился, чтобы его пустить. Люди кучкуются вместе, нарушая социальную дистанцию, чтобы найти попутчиков и разделить оплату такси. За 9 минут поездки от Городище до улицы Исторической в Волгограде такси берут 247 рублей. Кого-то подобрали знакомые по пути. Машины полные, дистанции в них никакой», - пишет редактор «Комсомолки», которая тоже пытается добраться в офис, и по ходу оценить, как подготовились власти и горожане к режиму самоизоляции. На остановке и медики, и работники торговли. Последним такси оплатило начальство, другого выхода нет. Наш корреспондент за 161 рубль на Яндекс.Такси доехал от Городище до границы Волгограда. Чтобы пересесть на городской автобус - из Жилгородка ходят спецрейсы.

Кстати, никто в автобусах не спрашивает, куда люди едут – на работу или на ярмарку погулять. Полицейских тоже на улицах мы не встретили, который теоретически должен интересоваться, есть ли у гражданина пропуск на выход из дома. Зато бабушек, спешащих явно не на работу, а к открытию магазинов - на каждом шагу хватает.

Автобусы сегодня будут ездить только утром и вечером. И их явно мало.Фото: Екатерина СИМОХИНА

«Пытался уехать на работу, за полчаса проехал только один автобус №21, забитый людьми в масках», «Людей на остановках много, да и машин на дорогах не мало, а вот маршруток и автобусов по пути действительно не встретил», - описывают ситуацию волгоградцы, которые живут в Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах.

Но не все успели на дежурные автобусы.

"Меня зовут Дмитрий. Я работаю в сортировочном центре "Почты России" в районе бывшего турвокзала на Коммунистической. Смена закончилась в 9 утра. До этого я всю ночь кидал коробки, и выйдя со смены уставший, после 12 часового рабочего дня, хотел доехать домой. Пока переоделся, дошел до остановки, на часах было уже 9.30. 15 минут тщетно ждал автобус, пока один добрый человек не сказал, что их не будет. Пошел домой на Тулака пешком. Сейчас прохожу мимо элеватора. Перед тем, как позвонить вам, набрал комитет транспорта. Девушка в приемной сказала, что вопросы транспорта теперь решает комитет промышленности, а мы ничего не знаем." - позвонил в редакцию наш читатель.

В центре города непривычно тихо. Волгоград, конечно, не совсем опустел. Но затих в ожидании.

Старикам напрочь запретили в эти дни выходить из дома. Но эта бабушка, вероятно, идет на работу.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, согласно данным Яндекс.Карта Волгоград один из самых отстающих городов в рейтинге самоизоляции: 3,7 балла. Хуже нас только Москва с 3,6 баллами.

Данные по самоизоляции городов на 11:15 утра 1 апреля.

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