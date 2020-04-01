2020-04-01T17:02:35+03:00
Общество

Как доехать из районов Волгоградской области до работы во время режима самоизоляции

С 1 по 5 апреля для работающих жителей Волгоградской области ввели дополнительные спецрейсы [расписание]
Юлия Данильченко
Поделиться:
Комментарии: comments1
1 апреля многие не могли добраться до нужного места.1 апреля многие не могли добраться до нужного места.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Волгоградской области с 1 апреля ввели режим домашней самоизоляции. Однако не все смогли насладиться нерабочей неделей – многим каждый день приходится лечить людей, продавать продукты, обеспечивать производство и сохранять порядок на улицах. Ранним утром некоторые волгоградцы попросту не смогли добраться до своих мест из-за отсутствия транспорта. Пришлось вызывать такси или организовывать поездки на личных автомобилях. В самом городе оставили всего 9 автобусов, трамвай и электричку. А о жителях близлежащих населенных пунктов, которые работают в Волгограде, просто забыли.

Как только обнаружились недочеты, власти их учли и внесли поправки. Уже со 2 апреля работающие смогут не переживать, что не доедут. Для жителей периферии выделили дополнительные спецрейсы. От автовокзала пустят автобусы до поселка Варламовского и Кузьмичи-2 через Городище. От рынка ТЗР можно будет доехать до Ерзовки и Каменного, а также обратно. Появится спецрейс из Карповки. Эти маршруты обеспечит ПАТП№2.

Жителей села Ивановки довезут до «Автоколонны 1208». От кинотеатра Юбилейного пустят транспорт до Профилактория (п. Южный), поселка Луговой. Еще один автобус пустят по маршруту от кинотеатра через Светлый Яр до Райгорода. Последнее направление от АК-1208 свяжет поселок Солянка с Волгоградом (ВСПКЗ).

«Волжская автоколонна» предоставит два автобуса от Волжского (30 мкр) до волгоградского железнодорожного вокзала. Также от магазина «Стимул» (Волжский) можно будет добраться через Среднюю Ахтубу до волгоградского автовокзала.

Волгоградцы надеются, что дополнительные маршруты помогут и они не будут лишний раз нервничать в попытках элементарно попасть на рабочее место. Но не стоит забывать, что автобусы начинаются свою работы с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00. Продавцы сетевых магазинов жалуются, что их обычный день заканчивается после 23:00, и оны вынуждены тратить деньги на такси.

Власти региона подготовили новое расписание, которое начнет действовать со 2 апреля.

Власти региона подготовили новое расписание, которое начнет действовать со 2 апреля.

СПРАВКА

Справочно-диспетчерская служба «Волжская автоколонна» 89610781223

Справочно-диспетчерская служба ПАТП №2 (8442) 96-86-20

Справочно-диспетчерская служба «Автоколонна 1208» (8442) 96-85-07

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всеобщий режим самоизоляции в Волгограде из-за коронавируса: как и что будет работать

Всеобщий режим самоизоляции рекомендован для всех жителей Волгоградской области независимо от возраста с 1 апреля 2020 года. Рассказываем, до какого числа продлятся ограничения, и как будут действовать (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Правила передвижения режима самоизоляции в Волгоградской области
Режим всеобщей самоизоляции по коронавирусу: кто, как и для чего может выходить из дома и передвигаться по Волгограду, Волжскому и Волгоградской области, форма уведомления и справки, как оформить пропуск [правила передвижения граждан, документы, скачать о
«Единая Россия» подготовила меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии
Фракция «Единая Россия» приняла участие в разработке пакета законопроектов, благодаря которому представители малого и среднего бизнеса, а также граждане могут получить поддержку от властей
Анатолий Себелев: сложно прогнозировать ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области
Руководитель регионального комитета здравоохранения рассказал последние новости о заразившихся коронавирусом на 1 апреля 2020, а также о возможном развитии ситуации в Волгоградской области
Новости 24
Режим самоизоляции в Волгограде: в спецавтобусы забиваются те, кто должен сидеть дома, а медики вызывают такси
Волгоградская спортсменка Елена Слесаренко родила вторую дочь
Волгоградцев просят не тиражировать фейки о коронавирусе: за слухи – до 3 лет тюрьмы
Режим работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
В Волгограде на обработку утренних автобусов от коронавируса ушло 160 литров дезинфицирующих средств
У волгоградского управления МЧС новый начальник
В Волгограде ушел из жизни основатель фэндома Борис Завгородний
В Волгограде замдиректора и его фирму наказали на два миллиона рублей за взятку полицейскому
В Волгограде конкурсный управляющий растратил деньги фермерского хозяйства
Волгоградцу, насмерть сбившему пешехода, грозит 12 лет колонии
«Оставайтесь дома!»: полицейские патрули через громкоговоритель напоминают волгоградцам о самоизоляции
Для волгоградцев, застрявших на острове Сарпинский в период самоизоляции, пустили два теплохода
В Волгограде исчез имбирь и подорожали лимоны
Власти обещают откорректировать расписание автобусов в период самоизоляции в Волгограде
До конца 2020-го к высокоскоростному интернету подключат более 400 волгоградских школ, ФАПов и администраций
Из-за несамоизолировавшихся в Волгограде пустили 25 лишних автобусов
В Волгограде дорожники круглосуточно моют улицы
Пьяный волгоградец на «Приоре» протаранил дерево
Трое волгоградцев вымогали деньги у пьяных посетителей баров