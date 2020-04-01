Как доехать из районов Волгоградской области до работы во время режима самоизоляции

Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции в Волгоградской области с 1 апреля ввели режим домашней самоизоляции. Однако не все смогли насладиться нерабочей неделей – многим каждый день приходится лечить людей, продавать продукты, обеспечивать производство и сохранять порядок на улицах. Ранним утром некоторые волгоградцы попросту не смогли добраться до своих мест из-за отсутствия транспорта. Пришлось вызывать такси или организовывать поездки на личных автомобилях. В самом городе оставили всего 9 автобусов, трамвай и электричку. А о жителях близлежащих населенных пунктов, которые работают в Волгограде, просто забыли.

Как только обнаружились недочеты, власти их учли и внесли поправки. Уже со 2 апреля работающие смогут не переживать, что не доедут. Для жителей периферии выделили дополнительные спецрейсы. От автовокзала пустят автобусы до поселка Варламовского и Кузьмичи-2 через Городище. От рынка ТЗР можно будет доехать до Ерзовки и Каменного, а также обратно. Появится спецрейс из Карповки. Эти маршруты обеспечит ПАТП№2.

Жителей села Ивановки довезут до «Автоколонны 1208». От кинотеатра Юбилейного пустят транспорт до Профилактория (п. Южный), поселка Луговой. Еще один автобус пустят по маршруту от кинотеатра через Светлый Яр до Райгорода. Последнее направление от АК-1208 свяжет поселок Солянка с Волгоградом (ВСПКЗ).

«Волжская автоколонна» предоставит два автобуса от Волжского (30 мкр) до волгоградского железнодорожного вокзала. Также от магазина «Стимул» (Волжский) можно будет добраться через Среднюю Ахтубу до волгоградского автовокзала.

Волгоградцы надеются, что дополнительные маршруты помогут и они не будут лишний раз нервничать в попытках элементарно попасть на рабочее место. Но не стоит забывать, что автобусы начинаются свою работы с 6.00 до 9.00 и с 16.00 до 20.00. Продавцы сетевых магазинов жалуются, что их обычный день заканчивается после 23:00, и оны вынуждены тратить деньги на такси.

Власти региона подготовили новое расписание, которое начнет действовать со 2 апреля.

СПРАВКА

Справочно-диспетчерская служба «Волжская автоколонна» 89610781223

Справочно-диспетчерская служба ПАТП №2 (8442) 96-86-20

Справочно-диспетчерская служба «Автоколонна 1208» (8442) 96-85-07

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