2020-04-02T13:41:07+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: медики увольняются из-за страха заразиться

Несколько медработников увольняются из волгоградской областной больницы №3, которую перепрофилировали под коронавирус
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Не у всех медиков есть средства защиты, а маски многие шьют сами. Фото: РоспотребнадзорНе у всех медиков есть средства защиты, а маски многие шьют сами. Фото: Роспотребнадзор
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В соцсетях появилась информация, что медработники из «обкомовской» больницы №3 Волгограда массово написали заявления на увольнение. Эту больницу недавно перепрофилировали под госпиталь - сюда сначала привозят всех «подозреваемых» на коронавирус. Медики боятся заражения и сетуют на отсутствие средств защиты и доплат за опасную работу на «передовой». На брифинге 2 апреля заместитель главы облздрава Николай Алимов подтвердил журналистам единичные случаи увольнения медперсонала в 3-й областной больнице.

- Это связано не с отсутствием доплаты, а с возрастом сотрудников. Некоторые возрастные сотрудники понимают, что они в группе риска, и уволились потому, что не желают работать в перепрофилированном учреждении. Что касается доплат, то вышло постановление правительства, доплаты однозначно будут. На руки доктора, медсестры, младший медперсонал и обслуживающий персонал будут получать зарплату большую, чем раньше, мы сейчас все просчитываем, - отметил зам. руководителя комитета здравоохранения.

Напомним, медикам за работу во время пандемии коронавируса будут доплачивать от 20 до 100% от среднего месячного дохода в регионе. Но не всем, а только тем, кто непосредственно сталкивается с зараженными коронавирусом больными. Кроме того, врачей и медперсонал теперь обязательно будут проверять на COVID-19 раз в неделю и даже чаще.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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