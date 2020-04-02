2020-04-02T13:50:09+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде: в больницах более 60 человек

Число заболевших коронавирусом в Волгограде на 2 апреля 2020 года по-прежнему 8 человек, на карантине почти три с половиной тысячи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тесты на коронавирус сделали уже нескольким тысячам волгоградцев.Тесты на коронавирус сделали уже нескольким тысячам волгоградцев.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Волгоградская область продолжает жить в режиме самоизоляции, который вполне могут и продлить. На 2 апреля 2020 в России уже 3548 зараженных коронавирусом, 30 человек умерли. Только за последний день печальную статистику пополнили 771 заболевший и 6 смертей. Среди жителей Волгоградской области число заразившихся коронавирусной инфекцией не увеличилось - их по-прежнему восемь человек, в том числе два подростка и ребенок из одной семьи. Как сообщил на брифинге журналистам зам. руководителя регионального комитета здравоохранения Николай Алимов, число пациентов с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом коронавирус в больницах Волгограда на 2 апреля 2020 перевалило за шестьдесят человек. В стационарах сейчас лежат 13 детей и 50 взрослых.

- У всех заболевших состояние стабильное, коронавирус протекает в легкой форме. Угрозы жизни нет, - отметил представитель облздрава.

Под наблюдением в режиме домашней самоизоляции уже 3451 житель Волгоградской области. А общее число карантинщиков в регионе давно перевалило за четыре тысячи. Увы, не все из них соблюдают самоизоляцию. Уже шесть человек полиция обнаружила далеко от дома, где они обязаны безвылазно находиться.

- За все время обследовали на коронавирусную инфекцию 3822 жителя Волгоградской области, - рассказал Николай Алимов. Теперь тесты будут делать чаще и не только путешественникам и их близким.

В Волгоградской области зафиксированы уже не только завозные случаи коронавируса. В Волжском есть семейные очаги, в Светлоярском районе отмечено заражение COVID-19 от прибывших из Москвы и не выезжавших Российской Федерации.

- Мы сейчас находимся на третьем этапе, а Москва уже перешла на четвертый этап, когда уже невозможно выявить и блокировать источник заболевания. Чем больше мы проводим исследований, тем больше выявляемость, - отметила руководитель регионального Роспотребнадзора Ольга Зубарева. - Возможно недели самоизоляции нам будет мало. Это важно, нужно. Нужно потерпеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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