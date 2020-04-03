Коронавирус в Волгограде: инфекционка заполнена, больных повезут в больницу №5

Утро 3 апреля у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, который возглавляет оперативный штаб по коронавирусу, началось с поездки в больницу №5 Волгограда. В регионе диагноз коронавирус лабораторно подтвержден у 8 пациентов, но под подозрением в больницах города более 60 человек. Сегодня утром глава облздрава Анатолий Себелев заявил: боксы в инфекционной больнице в Кировском заполнены, нужно открывать новый госпиталь. Власти к этому были готовы – уже давно озвучивали, что принимать больных с коронавирусом будет и больница Ильича на Красном. Следом начинают готовиться к приему заражённых коронавирусом рожениц и беременных в роддоме N5. Осмотрев больницу, губернатор Андрей Бочаров провел совещание с главврачами.

- Мы видим, какие изменения произошли в пятой больнице: что здесь было и что есть сейчас — это абсолютно две разные больницы, - отметил Андрей Бочаров.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Больница Ильича в Краснооктябрьском районе Волгограда станет четвертым госпиталем для заболевших коронавирусом, - заявил Андрей Бочаров. - После обеда 3 апреля в больницу N5 привезут первого пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Здесь будет госпиталь для взрослых. Сейчас нам надо завершить работы по проводке операционных систем для каждой койки, находящейся здесь, на территории 5-й больницы. Кроме того, мы начинаем готовить роддом.

До этого дня больных с коронавирусом лечили в двух больницах – 1-й инфекционной в Кировском и детской областной инфекционной больнице. С подозрением на коронавирус везли в провизорный госпиталь на базе больницы №3.

- Это уже не инфекционная больница, а инфекционный госпиталь, где все пациенты лежат в отдельных боксах, - поясняет зам. главы облздрава Николай Алимов. В детской больнице свободные боксы еще есть.

КАК ОСНАСТИЛИ БОЛЬНИЦУ

Больницу №5 уже полностью освободили от пациентов. Готовы принять заражённых коронавирусом волгоградцев 87 коек, несколько реанимационных. Палаты и подсобные помещения второго этажа главного корпуса готовят для приема тяжёлых больных.

- Делить больных будем по степени риска. Лица старше 65 лет относятся к более высокой степени риска, поэтому им наибольшее внимание, как и в случае с тяжелыми пациентами, - рассказал "КП-Волгоград" главврач клинической больницы №5 Константин Позднышев.

Так выглядит реанимационная в больнице Ильича.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Это четвертый по счету в Волгоградской области госпиталь, подготовленный для больных коронавирусной инфекцией, - мы в полном объеме выполняем те задачи, которые определили для выявления и лечения заболевших. Мы работаем на упреждение, - отметил Андрей Бочаров.

На третьем этаже будут лежать 65 пациентов с лёгким течением заболевания. На первом будет клинико-диагностическая лаборатория, рентген и прочее диагностическое оборудование.

Всего в больнице 140 коек, в том числе 15 реанимационных. Будет здесь и отделение для пациентов с предварительным диагнозом. В наличии аппараты ИВЛ и оборудование для наркоза, которое также может использоваться для искусственной вентиляции легких.

Для медиков тоже подготовили палаты для отдыха в чистой зоне. Их десять, как и круглосуточных постов в госпитале для заболевших коронавирусом.

- В случае необходимости врачи могут вовсе не уходить домой, - говорят медики.

На совещании в больнице № 5 губернатор заострил внимание на вопросах вознаграждения врачам и медицинским работникам , которые работают с коронавирусом на "передовой", а также тех, кто испытывает повышенную нагрузку - это предложение будет проработано.

У каждой койки будет необходимое оборудование.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Уже через две недели в Волгоградской области развернут все 1750 коек в больницах, которые запланировали под коронавирус. Среди них - 114 реанимационных, кроме того палаты будут дополнительно оснащены кислородом, его подведут к каждой койке.

- Поток у вас будет большой. Пока третья больница фактически профилакторий. А сейчас начнется поток туристов, возвращающихся из-за рубежа. Это следующая неделя, две - максимум. Сейчас также будут возвращаться люди из Москвы. В настоящее время - это самая большая проблема. Самая! Едут те, кто там работал, дети к родителям. Таких людей очень много. Также начинают возвращаться из Сочи, из Крыма. Там вспышка заболевания огромная. Наплыв будет большой. Нам главное, сохранить людей. Сохранить врачей, чтобы не заразились. Нельзя думать, что мы все знаем, все умеем. Этот подход никогда ни к чему хорошему не приводит. Как правило, приводит к плохим последствиям. Всегда! - обратился Андрей Бочаров к врачам.