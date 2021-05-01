Детская баскетбольная команда из Волгограда разбилась в ДТП: за жизнь троих девочек борятся врачи, в области объявили траур

ДТП случилось вечером 30 апреля. Фото предоставлено очевидцами

Волгоградцы скорбят и оплакивают детей, погибших в страшном ДТП в Ставропольском крае – микроавтобус, в котором ехала в Черкесск баскетбольная команда из Волгограда, раздавила упавшая на него фура. Сегодня, 1 мая 2021 года, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание, на котором 3 мая объявили днем траура по погибшим детям. Мы собрали последние новости о ДТП в Ставропольском крае и о состоянии пострадавших детей из баскетбольной команды СШОР №2 Волгограда на 1 мая 2021 года.

По предварительным данным, страшное ДТП на астраханской трассе в Ставропольском крае произошло по вине водителя «девятки», из-за которого многотонная фура упала на микроавтобус, в котором ехали на соревнования в Черкесск юные баскетболистки из Волгограда. Транспорт с детьми шел без сопровождения ГИБДД, по факту возбуждено уголовное дело.

Последнее фото, которое сделали девочки в дороге.

Эта авария унесла жизни 4 девочек из баскетбольной команды и еще одного ребенка. Травмы получили еще 13 человек, за жизнь троих из них сейчас борются врачи – состояние крайне тяжелое.

Трое пострадавших, в том числе один ребенок, на утро 1 мая в Грачевской ЦРБ Ставропольского края. Их жизни ничего не угрожает. Восемь детей и один взрослый - в больницах Ставрополя. Трое детей в крайне тяжелом состоянии, состояние еще двух девочек расценивают как тяжелое и у троих травмы средней тяжести. Если будет необходимо, раненых детей готовы отправить в столичные больницы.

Фура упала на автобус с детьми. Фото предоставлено очевидцами

В Ставрополь приехали волгоградские чиновники и специалисты центра медицины катастроф. Помогли добраться туда и родным погибших и пострадавших детей. Сейчас им всем помогают психологи.

Власти Волгоградской области решили выплатить семьям погибших и пострадавших от 200 тысяч до миллиона рублей. Дополнительно окажет помощь администрация Волгограда.

Напомним, в автобусе на соревнования в Черкесск ехали баскетболистки, их тренер, два водителя – один из них с женой и двумя детьми. Четыре ребенка погибли на месте ДТП. Одну девочку, которую сначала объявили умершей, сумели реанимировать врачи. Одну не спасли, она скончалась чуть позже. Из всех, кто был в автобусе, не пострадала только одна девочка. Софья К. получила ушибы и, конечно, шок. Ее мама считает это чудом. У остальных травмы куда серьезней.

Дети часто ездили на соревнования, но на маршрутке поехали впервые. Фото предоставлено очевидцами

А вот самой младшей баскетболистки в тот роковой миг в автобусе не было. Ее бабушка, директор спортивной школы №2 задержалась на других соревнованиях в Волгограде и решила догонять остальных на машине. Приехала уже в больницу, трагическая новость застала ее в дороге.

Жители Волгограда скорбят по погибшим детям и решение властей о трауре поддерживают, хотя и считают, что его нужно было объявлять уже на Первомай. Эта трагедия действительно потрясла всех.

«Комсомольская правда» соболезнует родным, близким и друзьям погибших девочек.

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