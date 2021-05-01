Цветы, игрушки, баскетбольный мяч и свечи: в память о погибших в ДТП детях волгоградцы создали два мемориала

Стихийный мемориал появился у Дома профсоюзов. Фото предоставлено очевидцами

В память о пятерых погибших девочках у ворот ФОКа в Дзержинском районе Волгограда, где занималась попавшая в смертельное ДТП с автобусом в Ставропольском крае баскетбольная команда, появился стихийный мемориал. Волгоградцы с утра несут сюда цветы и игрушки. Кто-то оставил у ворот физкультурно-оздоровительного комплекса баскетбольный мяч. Еще один мемориал – в центре Волгограда, у Дома профсоюзов, где сегодня должны были отмечать праздник, а в итоге устроили акцию памяти. В ночи светятся огнями зажженные в память о спортсменках свечи.

Тысячи соболезнований и слов поддержки родителям детей, жизнь которых сейчас висит на волоске, пишут волгоградцы в соцсетях.

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото школа олимпийского резерва №2.

Хотя власти региона объявили 3 мая днем траура в Волгоградской области, горожане решили не отмечать и Первомай. С утра профсоюзы убрали из запланированного концерта все мажорные номера и устроили акцию памяти. Отменили праздничные развлечения и в Комсомольском саду.

Напомним, микроавтобус, в котором ехала в Черкесск баскетбольная команда из Волгограда, раздавила упавшая на него фура. Все из-за "девятки" которая зацепила колесо тяжелого грузовика. Погибли 5 детей, травмы получили еще 13 человек. Одну девочку выписали, она уже дома. Шестерых детей и одного взрослого с серьезными травмами решили эвакуировать в столичные клиники.

У Дома профсоюзов в центре - игрушки и свечи. Фото предоставлено очевидцами

Последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Будем наблюдаться у врачей»: одна из пострадавших в ДТП на Ставрополье девочек возвращается в Волгоград

Из больницы выписали спортсменку, которая не получила явных травм в смертельной аварии с автобусом, в котором ехала детская баскетбольная команда (подробности).

«Это какое-то чудо»: что говорит мама единственной не пострадавшей в ДТП на Ставрополье девочки из Волгограда

Юная баскетболистка София одна не получила травмы в этой жуткой аварии (подробности)

Директор спортшколы, ученицы которой разбились в ДТП на Ставрополье: «Лучше бы я оказалась вместо кого-то из погибших детей»

Татьяна Астафьева задержалась в Волгограде и поехала вслед за командой на своей машине. Это спасло ее саму и ее внучку от страшной аварии (подробности).