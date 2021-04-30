Директор спортшколы, ученицы которой разбились в ДТП на Ставрополье: «Лучше бы я оказалась вместо кого-то из погибших детей»

Директор спортшколы с внучкой выехали немного позже, чем команда на микроавтобусе. Фото: очевидцы.

Самой младшей из участниц волгоградской детской баскетбольной команды, попавшей в ДТП под Черкесском, 10-летней Сони, чудом не оказалось в том роковом микроавтобусе, в котором сегодня погибли пятеро девочек. Из Волгограда команда выехала в 8 утра, и маленькая спортсменка должна была быть с подругами. Но вмешались обстоятельства. Бабушка Сони, Татьяна Владимировна Астафьева– она же мастер спорта СССР по баскетболу и директор Спортивной школы олимпийского резерва №2, той самой, которой принадлежит команда, вынуждена была задержаться в Волгограде. В три часа дня Татьяна Владимировна должна была присутствовать на других играх, в городе-герое. И после планировала догнать команду на своей машине. Соня же решила поехать в Черкесск не с подругами, а с бабушкой.

- Я не могла выехать вместе с командой, потому что у меня закачивался суперфнал, - сказала Татьяна Астафьева «КП-Волгоград». – Сразу после него я выехала в Черкесск. И внучка со мной. Мы поехали догонять команду, а получилось, что… в больницу. Знаю, что тренер лежит в Грачевской ЦРБ в Ставрополе.

На сорвнования в Черкесск ехала команда девочек-баскетболисток со своим тренером.

Директор спортшколы на взводе. Новость о трагедии застала их с внучкой в дороге. Соня долго не могла прийти в себя от шока: она плакала и плакала, пока не провалилась в сон на заднем сидении.

- Лучше бы я оказалась вместо кого-нибудь из погибших детей. В этом автобусе, - заявила Татьяна Владимировна «КП-Волгоград». – Четыре погибшие девочки - из моей школы, одна ехала с ними просто посмотреть игру. Ехала с родителями. У меня телефон разрывается, то прокуратура звонит, то пресс-центр губернатора, то мое руководство. Сейчас в училище олимпийского резерва собрался оперативный штаб под руководством губернатора. Будут решаться срочные вопросы – как в Черкесск отправлять родителей погибших детей, как организовывать психологическую помощь и так далее.

Девочек повезли на соревнования, нарушив правила перевозки детей. Фото предоставлено очевидцами.

К слову, эта поездка в Черкесск была не первой для команды. По словам Татьяны Астафьевой, юные баскетболистки ее спортшколы каждый год участвуют там в соревнованиях. А поскольку прямого сообщения между Волгоградом и Черкесском нет, ездить приходится на микроавтобусах, принадлежащим частным транспортным компаниям.

- Всегда все было нормально, - подчеркнула Татьяна Владимировна. - Без всяких проблем. Но как говорится, никто от беды не застрахован. Вне зависимости, есть ли лицензия у водителя или нет.

Напомним, ДТП в Ставропольском крае около хутора Янки произошло днем 30 апреля. В микроавтобусе, который направлялся из Волгограда в Черкесск, ехали 14 детей, трое сопровождающих и водитель. По предварительным данным, легковушка подрезала КМАЗ, и после столкновения с ней фура столкнулась с встречным микроавтобусом. Четыре пассажирки скончались сразу, одна девочка - чуть позже. Остальные получили травмы. Четыре девочки в крайне тяжелом состоянии.

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