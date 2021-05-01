Полиция проверит посты с оскорблениями погибших в ДТП на Ставрополье детей

Фото баскетбольной команды девочек из Волгограда, которые разбились в аварии на Ставрополье. Фото школа олимпийского резерва №2

С утра 1 мая волгоградцы были в шоке после трагической автокатастрофы на Ставрополье, где в ДТП с автобусом погибли пять девочек из баскетбольной команды. Спортсменкам не было еще и 14 лет. Поэтому оскорбительные сообщения в адрес погибших девочек, а особенно одной из них, повергли их еще в больший шок. Полиция начала проверку, сообщила журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

А это уже оскорбительное видео со странички парня.

- Начальником регионального Главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае, - сообщила Светлана Смольянинова.

Оскорбления появились и на страничке команды. Скрин

В течение всего дня некий Артем С. выкладывал в соцсетях матерные видео и стихи, не скупился и на выражения, сыпал проклятиями в адрес погибших в ДТП на Ставрополье девочек. Отметился он в нескольких популярных волгоградских группах в сети вКонтакте и даже на странице самой баскетбольной команды, где люди оставляли соболезнования родным. При этом писал человек с разных аккаунтов – то он из Волгограда, то из Нижнего Тагила. Волгоградцы кипели от возмущения и просили админов удалить оскорбительные комментарии.

Это оскорбления в одной из популярных групп.

Что это – обида глупого несовершеннолетнего мальчишки или психически нездорового человека, и кто писал изобилующие матом оскорбления, выяснит полиция.

Напомним, микроавтобус, в котором ехала в Черкесск баскетбольная команда из Волгограда, раздавила упавшая на него фура. Все из-за "девятки" которая зацепила колесо тяжелого грузовика. Погибли 5 детей, травмы получили еще 13 человек. Одну девочку выписали, она уже дома. Шестерых детей и одного взрослого с серьезными травмами решили эвакуировать в столичные клиники.

Последние новости о ДТП в Ставропольском крае с детьми из баскетбольной команды Волгограда на сегодня здесь.

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